Νεκρός ο ηγέτης του ISIS - Η ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν

Στιγμιότυπα από την επιχειρήση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Συρία - AP Video

Νεκρός από αμερικανικές δυνάμεις στη Συρία έπεσε ο ηγέτης του ISIS, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με το Reuters, με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Τζο Μπάιντεν γνωστοποίησε ότι η επιχείρηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Συρία είχε ως αποτέλεσμα την «εξουδετέρωση» του ηγέτη του ISIS.

«Χάρη στην ικανότητα και τη γενναιότητα των Ενόπλων Δυνάμεών μας, εξουδετερώσαμε από το πεδίο της μάχης τον Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, ηγέτη του ISIS. Όλοι οι Αμερικανοί επέστρεψαν σώοι από την επιχείρηση», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

