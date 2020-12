TIME: Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις οι «προσωπικότητες του 2020»

«Προσωπικότητες της χρονιάς» ανακηρύχθηκαν ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις από το περιοδικό TIME.

Το δίδυμο του Μπάιντεν, Δημοκρατικού βετεράνου της πολιτικής, 78 ετών, ο οποίος θα ορκιστεί και θα γίνει την 20ή Ιανουαρίου ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, και της Χάρις, της πρώτης γυναίκας που θα γίνει αντιπρόεδρος στα 56 της χρόνια, επελέγη ανάμεσα σε τέσσερις υποψηφιότητες.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4