«Κλείδωσε» η συμφωνία της Κομισιόν με τη Moderna για το εμβόλιο

Σε συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας «Moderna» έφτασε η Κομισιόν για την αγορά του πολυπόθητου εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

Την είδηση έκανε γνωστή ευρωπαίος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι το πειραματικό της εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα 94,5%, βασισμένη στα ενδιάμεσα αποτελέσματα του τελευταίου σταδίου των κλινικών δοκιμών.

Τον Αύγουστο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ηγείται των συνομιλιών με τις εταιρείες εξ ονόματος των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε ότι οι προκαταρκτικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με στόχο την υπογραφή συμβολαίου για την προμήθεια 80 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της, και την πρόβλεψη για την αγορά επιπλέον 80 εκατομμυρίων δόσεων.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν θα εγκρίνει αύριο συμβόλαιο για την προμήθεια 160 εκ. δόσεων του εμβολίου της εταιρείας Moderna.

Η Πρόεδρος επεσήμανε ότι μόλις το εμβόλιο εγκριθεί ως ασφαλές από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, όλα τα Κράτη Μέλη θα το λάβουν ταυτόχρονα, χωρίς καθυστέρηση και με κριτήριο την αναλογία πληθυσμού. Πρόκειται για το έκτο σχετικό συμβόλαιο τόνισε η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας ότι σύντομα θα ακολουθήσει και άλλο.

Tomorrow we will approve a 6th contract for up to 160 million doses of the @moderna_tx vaccine.



We're building one of the most comprehensive #COVID19 vaccine portfolios in the🌍Safe & effective vaccines can help us end the pandemic. https://t.co/ymfqmMLWIJ