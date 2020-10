Ντόναλντ Τραμπ: «Έσπασαν τα κοντέρ» τα «like» στο tweet για τον κορωνοϊό

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο likes, τουλάχιστον 425.000 σχόλια και τα retweet δίνουν και παίρνουν: το tweet του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον οποίο ανακοίνωσε πως ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό «σπάει» ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ σήμερα.

«Απόψε, η Πρώτη Κυρία και εγώ ο ίδιος διαγνωστήκαμε θετικοί στην Covid-19», έγραψε στο Twitter ο 74χρονος Τραμπ και διευκρίνισε ότι η Μελάνια Τραμπ και ο ίδιος μπαίνουν «αμέσως» σε «καραντίνα» για να ξεπεράσουν τον κορωνοϊό, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 207.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ, την πλέον πληγείσα χώρα στον κόσμο.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!