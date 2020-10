ΗΠΑ: Το πρώτο tweet της Μελάνια Τραμπ για τον κορωνοϊό

Το tweet της Μελάνια Τραμπ / Reuters

Τον γύρο του κόσμου έκανε η είδηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Twitter, ήρθε και η σειρά της Μελάνια να στείλει το μήνυμά της.

Πιο συγκεκριμένα, η Πρώτη Κυρία έγραψε:

«Όπως τόσο Αμερικανοί φέτος έτσι και εμείς είμαστε σε καραντίνα στο σπίτι, μετά τη θετική διάγνωση για COVID-19. Είμαστε καλά και έχουμε ακυρώσει όλες τις υποχρεώσεις μας. Βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλείς και θα το περάσουμε αυτό όλοι μαζί».

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.