ΗΠΑ: Θετικοί στον κορωνοϊό ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια

Η ανάρτηση του Ντόνανλτ Τραμπ στο Twitter μετά το θετικό τεστ στον κορωνοϊό / Reuters

Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντοναλντ Τραμπ, και η σύζυγός του Μελάνια. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Τραμπ μέσω Twitter.

Πιο συγκεκριμένα έγραψε : «Απόψε, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και εγώ διαγνωσθήκαμε θετικοί στον COVID-19. Ξεκινάμε την καραντίνα μας και τη διαδικασία ανάρρωσης αμέσως. Θα το περάσουμε μαζί».

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!