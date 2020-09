Μήνυμα Ε.Ε. μπρος Τζόνσον να τηρήσει τη συμφωνία για το Brexit

Η Βρετανία πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία της για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν θέλει να έχει μια συμφωνία για την όποια μελλοντική σχέση με την 27μελή ένωση, ανέφερε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Η δήλωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποτελεί απάντηση σε χθεσινό δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει νομοθεσία για να παρακάμψει σημαντικά σημεία τηΟύρς συμφωνίας αποχώρησης του Brexit.

«Έχω την πεποίθηση ότι η βρετανική κυβέρνηση θα εφαρμόσει τη Συμφωνία Αποχώρησης, μια υποχρέωση βάση του διεθνούς δικαίου και προαπαιτούμενο για την όποια μελλοντική εταιρική σχέση», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter.

I trust the British government to implement the Withdrawal Agreement, an obligation under international law & prerequisite for any future partnership. Protocol on Ireland/Northern Ireland is essential to protect peace and stability on the island & integrity of the single market.