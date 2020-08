Συγκλονιστικό βίντεο από τη Βηρυτό: Νύφη φωτογραφιζόταν την ώρα της έκρηξης

Δε σταματά να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών μετά τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό στον Λίβανο. Συγκλονιστικά βίντεο «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας και ο πλανήτης είναι σοκαρισμένος από τις εξελίξεις.

Ένα τέτοιο βίντεο είναι και αυτό με μια όμορφη γυναίκα, η οποία κάνει φωτογράφιση με το νυφικό της. Βρίσκεται σε έναν δρόμο και ποζάρει ανυποψίαστη, ακούγοντας παραδοσιακή μουσική, η οποία όμως καλύπτεται από έναν εκκωφαντικό θόρυβο, αυτόν της έκρηξης.

Ο δρόμος γεμίζει πυκνό καπνό και η νύφη διακρίνεται να τρέχει πανικόβλητη για να σωθεί.

Beirut: The bride was ready to take pictures, and the explosion came pic.twitter.com/x6drJ6vfNv