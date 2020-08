Η Αίγυπτος εξηγεί στον Έλον Μασκ ότι δεν έφτιαξαν τις πυραμίδες εξωγήινοι

Πρόσκληση στον Έλον Μασκ να επισκεφθεί την Αίγυπτο απηύθυνε η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας, Ράνια αλ Μασάτ, προκειμένου να διαπιστώσει και ο ίδιος πως οι πυραμίδες δεν κατασκευάστηκαν από εξωγήινους, αλλά από ντόπιους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και ιδρυτής της SpaceX, η κάψουλα Dragon Endeavour της οποίας έγραψε χθες ιστορία με την επιστροφή της στη Γη από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είχε υποστηρίξει την Παρασκευή μέσω twitter ότι εξωγήινοι έχτισαν τις πυραμίδες.

Η αμφιλεγόμενη ανάρτηση του Έλον Μασκ απέσπασε πάνω από 500.000 likes και φυσικά δεν έμεινε απαρατήρητη από αξιωματούχους της Αιγύπτου.

«Παρακολουθώ με πολύ θαυμασμό τη δουλειά σας. Καλώ εσάς και την SpaceX να μελετήσετε τα γραπτά για το πώς οικοδομήθηκαν οι πυραμίδες και να ελέγξετε τους τάφους των κατασκευαστών τους. Κύριε Μασκ, σας περιμένουμε», του απάντησε επίσης μέσω Twitter, η κ. αλ Μασάτ.

