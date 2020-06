Θερμοκρασία «ρεκόρ» στην Αρκτική - Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος

Θερμοκρασία «ρεκόρ» καταγράφηκε στην Αρκτική, καθώς ο υδράργυρος εκτοξεύθηκε στους 38 βαθμούς Κελσίου σε πόλη της Σιβηρίας.

Η πόλη όπου καταγράφηκε η απίστευτα υψηλή θερμοκρασία είναι συνηθισμένη σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Όπως, χαρακτηριστικά, σχολίασε στο Τwitter ο μετεωρολόγος Μίκα Ραντανέ «H πόλη Βερκχογιάνσκ, στην ανατολική Σιβηρία, είναι γνωστή για τους εξαιρετικά ψυχρούς χειμώνες της. Ο υδράργυρος εκτιμάται ότι έφτασε τους 38 βαθμούς».

This is possibly the highest temperature ever recorded within the Arctic Circle. Just crazy if correct. https://t.co/jOo3RTopRi

Το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε το 1885.

Επιστήμονες προέβλεπαν ότι τέτοιες θερμοκρασίες δεν επρόκειτο να καταγραφούν μέχρι το 2100 στην Αρκτική, πράγμα που σημαίνει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας ήρθε οκτώ δεκαετίες νωρίτερα και σε συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό των κύκλων της ξηρασίας και των κυμάτων καύσωνα, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό των πυρκαγιών «ζόμπι».

Verhojansk, a Russian town in East Siberia known for its exceptionally cold winters, just broke its all-time heat record with a whopping 38.0°C (100.4°F)! Records kept since 1885.#ArcticHeatwave pic.twitter.com/P6tbJ4DbKd