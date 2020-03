Κορωνοϊός: Καρφίτσα δεν πέφτει στο μετρό του Λονδίνου

Απίστευτες εικόνες από το μετρό του Λονδίνου, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας δεκάδες ανθρώπους να είναι ο ένας πάνω στον άλλον.

Dear @BorisJohnson @SadiqKhan - plenty of non critical workers on my tube - as a teacher on my way to work this is terrifying - people aren’t getting the message #tfl #london #ukcoronavirus @piersmorgan pic.twitter.com/DBoAHniFQq — Peter Fellows (@mrpeterfellows) March 23, 2020

Οι εικόνες δείχνουν τον κόσμο που χρησιμοποιεί το μετρό να είναι ένα συνηθισμένο πρωινό Δευτέρας, σαν να μην ισχύουν τα μέτρα περιορισμού ή και απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε όλο τον κόσμο λόγω του κορωνοϊού.

London’s central line at 0700 THIS MORNING 🤷🏻‍♂️ via @sgfmann



Business as usual?



This is everyone’s failure, governments, TfL and every numpty who doesn’t need to be on that train



WHY ARE PEOPLE NOT LISTENING? pic.twitter.com/DWcSl5t7dZ

— Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) March 23, 2020

Οι επιβάτες στριμώχνονται ο ένας πάνω στον άλλον χωρίς καν να φοράνε γάντια και προστατευτικές μάσκες.

#piersmorgan london railway lines at 7am today pic.twitter.com/Oe07RkcHfJ