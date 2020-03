Ιταλία όπως… Ουχάν: Επιδρομή στα σούπερ μάρκετ λόγω καραντίνας

Σε καραντίνα τέθηκε ολόκληρη η Ιταλία χθες, μετά από τη ραγδαία αύξηση των θανάτων, αλλά και των κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα. Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις καταγράφηκαν σκηνές πανικού, με τους Ιταλούς να εφορμούν στα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης.

Αρκετές πόλεις, ειδική στον Βορρά θύμιζαν την ερειπωμένη Ουχάν. Οι Ιταλοί βγήκαν στους δρόμους, φορώντας μάσκες, ενώ τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονταν από τις δυνάμεις ασφαλείας ήταν δρακόντεια.

00:40 Empty shelves and long queues at a supermarket in Rome, Italy after the #COVID2019 nationwide quarantine was announced pic.twitter.com/GrqgSQY2am — charmaine (@lucky_charm_07) March 9, 2020

Η χώρα πλέον μετρά 463 νεκρούς και 9.172 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζ. Κόντε τόνισε στο διάγγελμά του ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι συνήθειες των Ιταλών και αυτό πρέπει να γίνει αμέσως.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, πλέον δε θα υπάρχει κόκκινη περιοχή, αλλά ολόκληρη η χώρα μπαίνει σε καραντίνα. Οι κάτοικοι θα πρέπει να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να μένουν στα σπίτια τους, εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας, επαγγελματικές ανάγκες που πρέπει να αποδεικνύονται και άλλες έκτακτες ανάγκες.

Αναβάλλεται επίσης το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Serie A, και όλες οι αθλητικές διοργανώσεις, ενώ κλειστά θα μείνουν όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της χώρας, έως τις 3 Απριλίου.

Κορωνοϊός – Ιταλία: «Έφοδος» στα σούπερ μάρκετ

Με το που ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους και στα μαγαζιά για να γεμίσει με εφόδια τα ντουλάπια των σπιτιών του.

Τα σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης γέμισαν κόσμο και έμειναν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, αφού οι ουρές που σχημάτιζαν οι Ιταλοί ήταν τεράστιες κι επεκτείνονταν έξω από τα καταστήματα.

Italy after the Quarantine announced shoppers are lined up at a Supermarket pic.twitter.com/5scrsVxDqQ — RebeccaMyself (@RebeccaMyself) March 10, 2020

Δεν έλειψαν επίσης οι προστριβές με την αστυνομία, όπως έγινε στην περίπτωση ενός ζευγαριού που ήθελε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος στην Μπολόνια για να πάει στη Μαδρίτη. Μάλιστα το ζευγάρι κινδυνεύει τώρα με ποινή φυλάκισης.

Ιταλία: 463 τα θύματα του κορωνοϊού

Συνολικά 463 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, 97 εκ των οποίων το τελευταίο 24ωρο, ενώ 733 άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση. Συνολικά, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν τα 9.712, τα περισσότερα σε μία χώρα εκτός Κίνας.

Κορωνοϊός: Πάνω από 4.000 οι νεκροί παγκοσμίως

Εν τω μεταξύ, ο τελευταίος απολογισμός παγκοσμίως, είναι σοκαριστικός. Οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 4.000, κι έφτασαν τους 4.027, ενώ τα κρούσματα φτάνουν τα 114.422.

Συνολικά 115 χώρες, από τις 195 του πλανήτη, έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα, καθώς τις τελευταίες 24 ώρες προστέθηκαν στην λίστα η Μογγολία και ο Παναμάς, με ένα κρούσμα έκαστος.

Κρούσματα εντοπίστηκαν επίσης στην Κύπρο με δύο ασθενείς, ένας εκ των οποίων στέλεχος του ΓΝ Λευκωσίας, ενώ στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση ανησυχεί έντονα για την οικονομία της χώρας, καθώς το χρηματιστήριο κατέρρευσε και ο αριθμός των θυμάτων έφτασε τους 27, με τα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 700.

Πολλές χώρες που συνδέονται έντονα με τον τουρισμό της χώρας, όπως το Μαρόκο και η Τυνησία, έχουν αναστείλει πτήσεις και δρομολόγια πλοίων προς την Ιταλία.