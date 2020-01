Νέος ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Νέος μεγάλος σεισμός στην Τουρκία έντασης 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Μαλάτια ταρακούνησε την περιοχή. Οι μετασεισμοί είναι πολύ συχνοί μετά τον μεγάλο σεισμό της Παρασκευής που στοίχισε τη ζωή δεκάδων ανθρώπων.

Felt #earthquake (#deprem) M5.2 strikes 106 km NW of #Diyarbakır (#Turkey) 6 min ago. Please report to: https://t.co/9UQxowwNJy pic.twitter.com/Fl34NDILqb