Πυροβολισμοί στο Σιάτλ: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο κέντρο του Σιάτλ, όταν δύο άγνωστοι άνοιξαν πυρ κοντά σε εστιατόριο γνωστής αλυσίδας σκοτώνοντας έναν άνθρωπος και τραυματίζοντας άλλους επτά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, γύρων στις 17:00 το απόγευμα (τοπική ώρα) οι δύο άγνωστοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως.

People running after shots fired downtown Seattle third and Pine/Pike. Multiple rapid rounds were fired. Looks like at least one body on the ground. #seattleshooting #seattle #shooting pic.twitter.com/FDa8rqsluD