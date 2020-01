Θερμό επεισόδιο στην Αραβική Θάλασσα μεταξύ ΗΠΑ - Ρωσίας

Θερμό επεισόδιο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας διαδραματίστηκε χθες Πέμπτη (09.01.2020) στη βόρεια Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με το CNN.

A Russian warship "aggressively approached" a US Navy destroyer while it was operating in the North Arabian Sea Thursday, ignoring warnings from the US vessel and increasing the risk of a collision, the US Navy says. https://t.co/DOpJQXFXkh pic.twitter.com/DQDRn3dDRm