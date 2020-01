Κόλαση στην Αυστραλία: Το ένα τμήμα καίγεται το άλλο απειλείται από κυκλώνα

Δείτε στο video συγκλονιστικά πλάνα απο την Αυστραλία

Στο έλεος της φύσης και του πύρινου ολέθρου βρίσκεται η Αυστραλία, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει μετατραπεί σε επίγεια κόλαση.

Από τη μία το νοτιανατολικό μέρος μαστίζεται από τις καραστροφικές πυρκαγιές που καίνε επί μήνες, αφήνοντας πίσω τους 24 νεκρούς, στάχτη 80 εκατομμύρια στρέμματα και νεκρά περίπου μισό δισεκατομμύριο ζώα.

Από την άλλη πλευρά το βορειοδυτικό τμήμα απειλείται από κυκλώνα, ο οποίος δεν αναμένεται να έχει κάποια επίπτωση στις καταστροφικές πυρκαγιές.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η τροπική καταιγίδα Μπλέικ έγινε πλέον κυκλώνας κατηγορίας 1, με ριπές ανέμου ταχύτητας έως και 75 χιλιομέτρων την ώρα. Αναμένεται να ενισχυθεί στην κατηγορία 2 αύριο Τρίτη, όταν θα περάσει ξυστά από την Μπρουμ, πόλη 14.000 κατοίκων.

A 3D visualisation of the fires in Australia by Anthony Hearsey [IG: https://t.co/KT8FFYNg8N]. The data used come from NASA’s FIRMS (Fire Information for Resource Management System) between 05/12/19 - 05/01/20 [check here the source of the data: https://t.co/jwP6MF9Z1R] pic.twitter.com/FKes61P5CA