«Καταιγίδα της φωτιάς» στην Αυστραλία: Τι είναι το επικίνδυνο φαινόμενο

Δείτε στο video του Reuters πλάνα από την Αυστραλία που βρίσκεται στο έλεος των πυρκαγιών

Ο πύρινος όλεθρος και η καταστροφή συνεχίζονται στην Αυστραλία, η οποία βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις, ενώ ολόκληρες περιοχές και χωριά κινδυνεύουν με ολοκληρωτικό αφανισμό.

Εκτός από τις δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε το νοτιοανατολικό μέρος της χώρας εδώ και μήνες προκαλώντας τον θάνατο μισό δισεκατομμυρίου ζώων, η Αυστραλία έχει να αντιμετωπίσει πλέον και την «καταιγίδα της φωτιάς».

Τι είναι αυτό; Ένα καιρικό σύστημα που προκαλεί η πυρκαγιά στην Αυστραλία και θεωρείται άκρως επικίνδυνο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας (RFS), μία από τις περιοχές που δέχεται σφοδρό πλήγμα από τις πυρκαγιές, προειδοποίησε πως «μία καταιγίδα που προκλήθηκε από την πυρκαγιά έχει σχηματιστεί πάνω από την εστία Currowan στο βόρειο άκρο της φωτιάς κοντά στο Nowra. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Παρακολουθήστε τις συνθήκες γύρω σας και προχωρήστε στις κατάλληλες ενέργειες», ανέφερε η RFS στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα όσαμετέδωσε το Reuters.

Αυτές οι καιρικές συνθήκες είναι τα αποτελέσματα του σχηματισμού σύννεφων φωτιάς που είναι γνωστά και ως σύννεφα Pyrocumulonimbus ή PyroCb και μπορούν να προκαλέσουν μια «ξηρή καταιγίδα» η οποία συνοδεύεται από αστραπές και βροντές με καθόλου ή ελάχιστη βροχή.

A fire-generated thunderstorm has formed over the Mines, Pilot Lookout and Nine Mile fires, south west of Thredbo and Ingebirah and west of Corrowong and Delegate. This is a very dangerous situation. Monitor the conditions around you and take appropriate action. #nswfires #nswrfs pic.twitter.com/2PpyCOGWGw