Λονδίνο: Kατέρρευσε οροφή θεάτρου τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους

Δείτε το video του Reuters

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια παράστασης στο Piccadilly Theatre όταν κατέρρευσε μέρος της οροφής.

Ceiling came down half way through performance of death of a salesman at the #Piccadilly#theatre. Started with some dripping that increased in rate until it all caved in. pic.twitter.com/ZuoRmszrmZ

Την ώρα που συνέβη το ατύχημα το θέατρο ήταν γεμάτο από κόσμο που είχε πάει να παρακολουθήσει το θεατρικό «Death of a Salesman».

Φωτογραφία: Αssociated Press

Ξαφνικά ακούστηκαν ουρλιαχτά. Κομμάτι της οροφής έπεσε και προσγειώθηκε πάνω σε θεατές. Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές, ενώ πάνω από 1.000 άνθρωποι εκκένωσαν το θέατρο. Πέντε άτομα που τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο ηθοποιός Wendell Pierce που υποδύεται τον Willy Loman στην παράσταση, βγήκε έξω στον δρόμο μετά το ατύχημα και προσπαθούσε να ηρεμήσει τον τρομοκρατημένο κόσμο, καλώντας τους θεατές να πάνε μία άλλη μέρα να παρακολουθήσουν την παράσταση.

Well that was eventful- the ceiling at the Piccadilly Theatre fell in whilst watching #DeathOfASalesman. Incredibly efficient evacuation by the staff & very excited to hear @WendellPierce up close but sad not to see the play. Hopefully no one injured pic.twitter.com/iXPLDZpupV