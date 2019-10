Τραμπ: Ο αρχηγός του Ισλαμικού Κράτους Aλ-Μπαγκντάντι είναι νεκρός

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν λίγο τον θάνατο του αρχηγού της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ Αλ-Μπαγκντάντι στη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της νύκτας στη βορειοδυτική Συρία.

«Ο Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι είναι νεκρός», δήλωσε ο Τραμπ στη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο.

Pres. Trump says he watched raid that killed ISIS leader with Vice Pres. Pence and others in the Situation Room.



"We watched it so clearly...as though you were watching a movie." https://t.co/362XDBRqsO pic.twitter.com/rrawAzB37A