Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα σε Αθήνα & Καλλιθέα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Εναλλακτικά δρομολόγια για τους οδηγούς

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και Καλλιθέα λόγω SNF Nostos Run 2026, στις 23 Ιουνίου.
  • Απαγόρευση στάθμευσης από 06:00 έως το τέλος της διοργάνωσης και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από 20:30.
  • Κλείνουν δρόμοι όπως Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου, Λεωφ. Βασ. Σοφίας και άλλοι κεντρικοί δρόμοι.
  • Εναλλακτικά δρομολόγια προτείνονται για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων.
  • Η ΕΛΑΣ προτρέπει τους οδηγούς να αποφύγουν τις κλειστές οδούς και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

​​​​​​Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Τρίτη 23 Ιουνίου λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του SNF Nostos Run 2026, στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα.

Τι ισχύει

  • Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης: από τις 06:00 έως το τέλος της διοργάνωσης.
  • Σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας: από τις 20:30 έως την ολοκλήρωση των αγώνων.
  • Σε ορισμένα σημεία της διαδρομής οι περιορισμοί θα ξεκινήσουν από τις 19:00.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν 

  • Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ριζάρη, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κλείσιμο

  • Κόκκαλη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη.
  • Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ευτυχίδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καρέα, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας.
  • Πλ. Συντάγματος.
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορία και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Συγγρού:

- Στο τμήμα της μεταξύ της οδού Καλλιρρόης και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 19:00' έως 23:00'.

- Στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και το Δέλτα Φαλήρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 19:00' έως 23:00'.

- Στο τμήμα της μεταξύ της οδού Καλλιρρόης έως το ύψος της οδού Φραντζή, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 19:00' έως 23:00'.

- Παράδρομος Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα του μεταξύ των οδών Ταγματάρχου Πλέσσα και Λυσικράτους, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 19:00' έως 23:00'.

- Παράδρομος Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα του μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.

  • Καλλιρρόης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμβρ. Φραντζή και της Λεωφ. Βουλιαγμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βουλιαγμένης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αιόλου και της Πλ. Συντάγματος και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιπποκράτους και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
  • Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.
  • Κλεάνθους, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Σωκράτους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.
  • Ηρακλέους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00' έως 23:00'.
  • Δημοσθένους, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λάμπρου Κατσώνη και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00' έως 23:00'.
  • Ταγματάρχου Πλέσσα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και του παραδρόμου της Λεωφ. Συγγρού με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00' έως 23:00'.
  • Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00' έως 23:00'.
  • Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ του παραδρόμου της Λεωφ. Συγγρού και της οδού Επαμεινώνδα - Λάμπρου Κατσώνη με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 06:00' έως 23:00' και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00' έως 23:00' και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την διαδρομή, κατά τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας & Ρηγίλλης
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β'.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια :

  • Από Λεωφ. Συγγρού προς κέντρο Αθηνών:

- Λεωφ. Συγγρού - δεξιά Καλλιρρόης - δεξιά Αμβρ. Φραντζή - αριστερά Κάρπου - συνέχεια Φιλολάου - συνέχεια Υμηττού κ.λπ. προς Μιχαλακοπούλου ή Λεωφ. Κατεχάκη.

- Λεωφ. Συγγρού - δεξιά Καλλιρρόης - δεξιά Αμβρ. Φραντζή - αριστερά Κάρπου - δεξιά Λεωφ. Βουλιαγμένης - συνέχεια μέσω Βύρωνα - περιφερειακή Λεωφ. Κατεχάκη.

  • Από Λεωφ. Μεσογείων ή Λεωφ. Κηφισίας προς κέντρο Αθηνών:


- Λεωφ. Μεσογείων - δεξιά Φειδιππίδου - συνέχεια Λεωφ. Αλεξάνδρας (μέσω Εξαρχείων ή Πατησίων) κ.λπ.

- Λεωφ. Κηφισίας - δεξιά Λεωφ. Αλεξάνδρας (μέσω Εξαρχείων ή Πατησίων) κ.λπ.

H ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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