Υγειονομικοί: Διεκδικούν Βαρέα και Ανθυγιεινά για όλες τις ειδικότητες

Μπλακ άουτ για δύο ώρες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά την εφημερία

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Πηγή: Ρεπορτάζ Χριστίνα Καλοκύρη, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (17/6/2026)

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Στα όριά τους έχουν φτάσει οι υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία. Ζητούν να ενταχθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, ενώ στο Αττικό Νοσοκομείο οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως τους οφείλονται πάνω από 10.000 ρεπό. Την ίδια ώρα, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας έμειναν για δύο ώρες χωρίς ρεύμα κατά τη διάρκεια εφημερίας.

Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε μετά από ένταση στα Επείγοντα

Μπλακ άουτ για δύο ώρες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά τη διάρκεια εφημερίας

Μπλακ άουτ για δύο ώρες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά τη διάρκεια εφημερίας

Ένα ξαφνικό μπλακ άουτ στη Νίκαια δημιούργησε χάος σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Ακόμα και οι τρεις γεννήτριες δεν φαίνεται να έσωσαν την κατάσταση.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι δεν έχει γίνει καλή συντήρηση στις γεννήτριες, όμως οι υπεύθυνοι διαφωνούν.

«Ο τελευταίος έλεγχος συντήρησης και ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2026. Το νοσοκομείο δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από το δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ», ανέφερε ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροϊλός.

Αττικόν: Σε ύφεση η γαστρεντερίτιδα - «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Στο Αττικό Νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως παρακαλούν καθημερινά να πάρουν ρεπό και άδειες, αφού δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό.

«Για το Αττικόν μας χρωστάνε πάνω από 10.000 ρεπό και πάνω από 68.000 ημέρες κανονικής άδειας» καταγγέλλει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων Γιάννης Πλαγιαννάκος.

Το πρωί, έξω από το Υπουργείο Υγείας, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία διαμαρτυρήθηκαν ζητώντας την ένταξη όλων των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Για «κουτσό» νομοσχέδιο, έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Υγειονομικοί: Διεκδικούν Βαρέα και Ανθυγιεινά για όλες τις ειδικότητες

 

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