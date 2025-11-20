Βουλγαρο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στη Σόφια

Νέα, στέρεα θεμέλια για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους στρατηγικούς τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών τέθηκαν στο Βουλγαρο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας ως συνδιοργανωτής. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, συγκέντρωσε πλήθος θεσμικών φορέων, επιχειρηματικών οργανισμών και εταιρειών από τις δύο χώρες, εδραιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα σημαντικότερα διμερή οικονομικά γεγονότα των τελευταίων ετών.

Την έναρξη των εργασιών του Φόρουμ κήρυξε ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, κ. Ιβάν Ιβανόβ, ο οποίος υπογράμμισε την κομβική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας και παρουσίασε τους αναπτυξιακούς στόχους του Υπουργείου του.

Η ελληνική παρουσία υπήρξε ισχυρή και πολυεπίπεδη. Ο Υπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας, κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ενώ ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας–Θράκης), κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, απηύθυνε χαιρετισμό μέσω διαδικτυακής σύνδεσης. Ο Εμπορικός Ακόλουθος της Ελλάδας στη Σόφια, Πληρεξούσιος Υπουργός, κ. Δημήτριος Μίχας, χαιρέτισε τους συμμετέχοντες, τονίζοντας το άριστο επίπεδο της οικονομικής συνεργασίας.

Αισθητή ήταν η παρουσία του κ. Σεργκέι Στανίσεβ, Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας (2005-2009), κατά την θητεία του οποίου η Βουλγαρία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη σημαντική ημερομηνία της 01.01.2026 από την οποία η Βουλγαρία θα ενταχθεί και στη ζώνη του ευρώ.

Την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα εκπροσώπησαν, μεταξύ άλλων, ο κ. Δ. Τσιτσάμης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος (ΕΕL.BE), ο κ. Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ.) και Ά Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Κ. Στυλιαράς, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), και ο κ. Γ. Σεϊτανίδης, εκπρόσωπος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Παρέστησαν επίσης Έλληνες επιχειρηματίες και εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου.

Από βουλγαρικής πλευράς, η συμμετοχή υπήρξε εξίσου δυναμική, με την παρουσία εκπροσώπων θεσμικών φορέων, βιομηχανικών ζωνών και επιχειρήσεων. Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία του Δημάρχου του Ελιν Πελίν, του Αναπληρωτή Δημάρχου του Σλίβεν και του Διαχειριστή της Βιομηχανικής Ζώνης Σλίβεν, της μεγαλύτερης σε έκταση στη χώρα. Επίσης, θετική εντύπωση προκάλεσε η διαπεριφερειακή συνεργασία με την παρουσία εκπροσώπων των Περιφερειών του Σμόλιαν και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το Φόρουμ πλαισίωσαν ομιλίες από διακεκριμένες προσωπικότητες, όπως ο κ. Τσβετάν Σιμεόνοβ, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας, ο κ. Σάββας Καραφυλλίδης, Πρόεδρος του Βουλγαρο-Ελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, o κ. Γεώργιος Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πρέσβυς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στη Βουλγαρία, ο κ. Αντριάν Πετρόβ, Αντιπεριφερειάρχης του Σμόλιαν, ο κ. Αντώνης Γραβάνης, Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η κα Λιλιάνα Παβλόβα, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ (2019-2023), ο κ. Τόντορ Ταμπάκοβ, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βουλγαρίας, ο κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Επίτιμος Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η κα Ιάνα Μλαντένοβα, Διευθύντρια της "National Company Industrial Zones", και ο κ. Κωνσταντίνος Στυλιαράς, Αναλυτής του ΣΒΕ.

Μνημόνιο Συνεργασίας Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης και Οικονομικής Ζώνης Τράκια Φιλιππούπολης

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ.) και της Οικονομικής Ζώνης Τράκια από τη Φιλιππούπολη. Το μνημόνιο, το οποίο υπέγραψε εκ μέρους του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Θ. ο Πρόεδρος του, κ. Κ. Μωραϊτίδης, ανοίγει τον δρόμο για νέες συνέργειες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και κοινές επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Οι στρατηγικές αυτές κινήσεις αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία ενόψει της επικείμενης υιοθέτησης του Ευρώ από τη Βουλγαρία την 1η Ιανουαρίου 2026, μια εξέλιξη που αναμένεται να απλοποιήσει περαιτέρω και να ενισχύσει το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή 10 φοιτητών από τα τμήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας, Νομικής και Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Σόφιας και του Νέου Βουλγαρικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι συνέδραμαν στην οργάνωση του Φόρουμ στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, αποτελώντας γέφυρα για τη μελλοντική συνεργασία των δύο λαών.