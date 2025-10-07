Kαιρός: Καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας - Οι 5 «κόκκινες» περιοχές

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 7/10 σύμφωνα με την ΕΜΥ / Βίντεο Star

Το χαμηλό βαρομετρικό Barbara που έφτασε στη χώρα μας τη Δευτέρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, φέρνοντας έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Για σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τον καιρό να θυμίζει πλέον καθαρά φθινόπωρο. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως θυελλώδεις, επηρεάζοντας κυρίως θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, που έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα εντονότερα φαινόμενα θα πλήξουν σήμερα:

τη Θράκη τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τις βόρειες Κυκλάδες τα Δωδεκάνησα την Αττική από το μεσημέρι που αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Ο ίδιος εκτιμά πως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από την Τετάρτη, ωστόσο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση έως και 8 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, προκαλώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Ακολουθεί ολόκληρη η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Το χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας...

Καλημέρα!

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός και για 48 ώρες με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πρόκειται για μία κλασσική για την εποχή μεταβολή του καιρού, η οποία θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά και είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη!

Οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή είναι :

Τη Δευτέρα : η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θρακή και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.Λίγες βροχές το πρωί και την Αττική.

: η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θρακή και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.Λίγες βροχές το πρωί και την Αττική. Την Τρίτη: Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, ,βόρειες κυκλαδες και Δωδεκάνησα.Λίγες βροχές το μεσημέρι και στην Αττική.

Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς .Το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στους 20 βαθμούς.Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε μονοψήφιες τιμές.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βοριάδες στο Ιόνιο και οι δυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από την Τετάρτη και για αρκετές ημέρες δε φαίνεται να μας επηρεάζει άλλο σύστημα με τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα!».

Αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 7/10

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Βορειοδυτικοί άνεμοι τοπικά 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές αναμένονται μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια και τα νότια τοπικά 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα βόρεια θα στραφούν γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.