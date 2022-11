«ΕΛΠΙΔΑ»: Έρχεται το χριστουγεννιάτικο bazaar - Χαρίστε χαμόγελα και αγάπη

Μετά από δύο ολόκληρα χρόνια το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ -Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» ανοίγει και πάλι τις πόρτες για το πιο χριστουγεννιάτικο bazaar της πόλης, την Κυριακή 4 και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο «SEMIRAMIS» στο Κεφαλάρι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ!

Με σύνθημα το «Share the Love», το Σωματείο περιμένει όλους για να μοιραστούν την αγάπη για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Μοναδικά δώρα, πρωτότυπα στολίδια, λαχταριστές λιχουδιές, χειροποίητες δημιουργίες, βιβλία, κοσμήματα, αξεσουάρ και πολλές εκπλήξεις μάς περιμένουν όλους για να μπούμε στο εορταστικό κλίμα, χαρίζοντας χαμόγελα και αγάπη στα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ».

Όπως κάθε χρόνο από το Bazaar θα μπορείτε να προμηθευτείτε το πανέμορφο γούρι της «ΕΛΠΙΔΑΣ» για το 2023, το οποίο φέτος αναπαριστά φτερά αγγέλου, συμβολίζοντας την αγάπη, την αλληλεγγύη και την προσφορά. Το γούρι είναι σχεδιασμένο από την Αντιπρόεδρο του Σωματείου κυρία Μαριάννα Γουλανδρή Λαιμού και κατασκευασμένο από τo γνωστό κοσμηματοπωλείο «SERKOS». Όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα διατεθούν για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Κολιέ - Τα φτερά αγγέλου συμβολίζουν την αγάπη, την αλληλεγγύη και την προσφορά

Με έμπνευση από το γούρι της «ΕΛΠΙΔΑΣ», η ομάδα της «ΕΛΠΙΔΑΣ», του «ELPIDA Youth» και του e-shop του Συλλόγου έχουν ετοιμάσει δημιουργίες που ξεχωρίζουν για το μοναδικό τους γούστο και τη χρηστική τους λειτουργικότητα, τα έσοδα από τις πωλήσεις των οποίων θα διατεθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Σωματείου.

Παράλληλα, στο bazaar συμμετέχουν και 32 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τους σκοπούς του Σωματείου. Συγκεκριμένα στο Βazaar μπορείτε να βρείτε προϊόντα των εταιρειών: ANATOL, APERITTA IS CLASSIC, BOULE DE VERRE, COTTON PRINCE, DESIGN THE DAY, DOTS. ART FOR ALL, ELENA MAKRI BOUTIQUE, FIRST ΗΟΜΕ DESIGN, HANDMADE WITH LOVE, ILEANA MAKRI, INTERSILVER GALLERY- LA FENETRE, KESSARIS, LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, MAKE ROOM, MARIANNA LEMOS, MELISWAY, NAKAS CONCEPT, PAPASPIROU, PHIL'S GRANOLA, PIETRA DI ORO, RAM PERSONALIZATION PROJECT, SCAPERDAS, SERKOS, STUDIO COSTA BODA ILLUM, SUPER CAKES, TREASURE BOX BY ANNIΤA, VENETIA VILDIRIDIS, VOURAKIS ANTONIS, VST, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, ΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ.

Ορισμένες από τις μοναδικές ιδέες δώρων που θα βρείτε στο χριστουγεννιάτικο bazaar:

Μπρελόκ

Bluetooth speakers

Μπλούζες

Το ημερολόγιο «ΗΡΩΕΣ 2023»

Παρόν στο Bazaar θα είναι και το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να συμβάλουν στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη μέσω του Προγράμματος «Υιοθέτησε ένα δείγμα», δίνοντας στα φετινά Χριστούγεννα μια ξεχωριστή έννοια ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης.

Βραχιόλι με τα φτερά αγγέλου

Χαρίστε «ΕΛΠΙΔΑ» και με χριστουγεννιάτικα δώρα από το e-shop

Το γούρι για το 2023, καθώς και μια σειρά πρωτότυπα δώρα με την υπογραφή της «ΕΛΠΙΔΑΣ», μπορείτε παράλληλα να τα προμηθευτείτε και από το eshop του Σωματείου:

Ηλεκτρονική διεύθυνση: eshop.elpida.org

FACEBOOK PAGE: @ELPIDAAssociationEShop

INSTAGRAM PAGE: @elpida_eshop και HASHTAG: #elpidashareslove

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος θα διατεθούν για την εκπλήρωση των στόχων του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Και φέτος το Σωματείο μας θέλει όλους κοντά, για να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα αγάπης για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»!

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο