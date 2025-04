Γιάννης Σαρακάκης: Τι είπε για τις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Στον απόηχο σημαντικών εξελίξεων διεθνώς σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, ο κ. Γιάννης Σαρακάκης, Πρόεδρος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, Αντιπρόεδρος και υποψήφιος Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, μίλησε για τη χάραξη μίας νέας στρατηγικής στις διμερείς σχέσεις, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις της εποχής.

H πρόταση έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης με τίτλο “Bullish on Greece: US-Greek Economic Relations and Investment Opportunities”, στην οποία συμμετείχαν οι κύριοι: Τζορτζ Τσούνης, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα την περίοδο 2022–2025, Γιώργος Χατζηνικολάου, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζα Πειραιώς, Dean Dakolias, Co-Chairman & Managing Partner, Fortress Investment Group ΗΠΑ και Άλεξ Πίσσιος, Ιδρυτής, Cinespace Studios, Πρόεδρος, Aleco Capital. Το συντονισμό του πάνελ είχε ο κ. Θάνος Νταβέλης, Director of Public Affairs, Hellenic American Leadership Council στις ΗΠΑ.

Ο κ. Σαρακάκης πρότεινε από το βήμα του Delphi Economic Forum να θεσπιστεί μία ενιαία πρωτοβουλία για τις διμερείς σχέσεις, που θα εκφράζει διάφορους φορείς της επιχειρηματικότητας στο πεδίο των εμπορικών, οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται σε ιστορικά υψηλές επιδόσεις και πρέπει να διαφυλαχθούν.

Ειδικότερα, χρειάζεται μία κατεπείγουσα συνεργασία του Επιμελητηρίου με άλλους παραγωγικούς φορείς της χώρας και επιχειρηματικές ενώσεις των ΗΠΑ με τον διπλό σκοπό, αφενός την παραγωγή χρήσιμων προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία της χώρας για την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού τοπίου και αφετέρου την ανάληψη κοινών δράσεων για την ενδυνάμωση των οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις ΗΠΑ.

O ίδιος εμφανίστηκε έτοιμος να ξεκινήσει μία σειρά συζητήσεων, προκειμένου να επισπευσθεί η ανάληψη δράσεων από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου, την ίδια στιγμή που και η πολιτική ηγεσία της χώρας εισέρχεται σε μία φάση επαναπροσδιορισμού των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Κλείνοντας, ο κ. Σαρακάκης υπογράμμισε τη σημασία ανάδειξης ενός συλλογικού οράματος, για να μπορέσουμε να πορευτούμε σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και να ενισχύσουμε την επενδυτική προοπτική της χώρας.

