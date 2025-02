Lynk & Co 02: Οι τιμές στην Ελλάδα

Η Lynk & Co South East Europe ανέδειξε το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο Lynk & Co 02, σε μια εκδήλωση ορόσημο στην Σλοβενία. Η εκδήλωση τόνισε τη δέσμευση της Lynk & Co στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και το όραμα για το μέλλον των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια τριών ημερών, περισσότεροι από 100 δημοσιογράφοι θα συγκεντρωθούν στο Bohinj, εκπροσωπώντας της 12 χώρες της Lynk & Co SEE, ενώ η Ελληνική αποστολή ήταν η πρώτη

που βρέθηκε εκεί.



Το αμιγώς ηλεκτρικό Lynk & Co 02 παρουσιάζει μια νέα εποχή, συνδυάζοντας εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και εντυπωσιακή αυτονομία 445 km καθώς διαθέτει δύο εκδόσεις, την Core και την More. Ως το πρώτο EV της μάρκας για την ευρωπαϊκή αγορά, το 02 αντιπροσωπεύει ένα ορόσημο στην εξέλιξη της Lynk & Co. Αναπτύχθηκε στο Gothenburg της Σουηδίας, ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά του επηρεάστηκαν από 6.000 σχόλια πελατών που συγκεντρώθηκαν μέσω της καινοτόμου εφαρμογής Co:lab της Lynk & Co, που παρουσιάζεται σε όλα τα plug-in hybrid μοντέλα 01.

Στο εσωτερικό, το 02 προσφέρει μια ευρύχωρη, διαισθητική εμπειρία. Ο πίνακας οργάνων δύο επιπέδων είναι εμπνευσμένος από τη σχεδίαση ενός αεροσκάφους. Οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της ευέλικτης κεντρικής κονσόλας και του αποθηκευτικού χώρου 15 λίτρων, προσθέτουν πρακτικότητα στον κομψό σχεδιασμό του.

Προηγμένα χαρακτηριστικά όπως η συνδεσιμότητα 5G, οι διπλοί ασύρματοι φορτιστές και ο customizable ατμοσφαιρικός φωτισμός συμβάλλουν στην ψηφιακή του ψυχή.

Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 200 kW (272 ίππους) και 343 Nm ροπής. Για τα 0-100 χλμ./ώρα χρειάζεται μόλις 5,5 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα. Η μπαταρία τεχνολογίας NMC διαθέτει χωρητικότητα 66 kWh εξασφαλίζοντας στην έκδοση Core-αυτονομία 435 χιλιόμετρα με βάση μετρήσεις WLTP, ενώ μέσα στην πόλη φτάνει τα 564 χιλιόμετρα..Η έκδοση More, χάρη στην βελτιωμένη αεροδυναμική και στην παρουσία της αντλίας θερμότητας, προσφέρει επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας δηλαδή 445 σε μικτό κύκλο και 592 μέσα στη πόλη.



Η ασφάλεια είναι ο βασικός πυλώνας του Lynk & Co 02, εξοπλισμένο με 21 προηγμένα χαρακτηριστικά υποβοήθησης οδηγού, όπως το Front Cross Traffic Alert, το Evasive Maneuver Assist και το Intelligent Cruise Control. Σε συνδυασμό με την αυτονομία 445 km, αυτές οι καινοτομίες εξασφαλίζουν μια απρόσκοπτη και ασφαλή οδηγική εμπειρία.Η βασική του έκδοση Core στην βασική έκδοση κοστίχει 38.990 ευρώ, ενώ για να αποκτήσετε την πλουσιότερη More χρειάζεστε κοστίζει 42990 ευρώ.. Και οι δύο εκδόσεις τα έρθουν στην Ελλάδα στο τέλος του μήνα . ό

