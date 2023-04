SKODA: «Ποδηλατάδα» στο L’Étape Greece by Tour de France 

Με μεγάλη επιτυχία και με τη δυναμική παρουσία της SKODA σε όλη της διάρκεια της διοργάνωσης, ολοκληρώθηκε το «L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA» στην Αρχαία Ολυμπία, στις 1 και 2 Απριλίου 2023. Η Kosmocar - SKODA ως αποκλειστικός Ονομαστικός Χορηγός και Official Mobility Partner του L’Étape Greece by Tour de France, στήριξε με τον πλέον έμπρακτο τρόπο τον ποδηλατικό αγώνα που διεξήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ήδη φιλοξενείται σε 22 χώρες προσφέροντας μια ανεπανάληπτη ποδηλατική εμπειρία σε όλους τους συμμετέχοντες.

Στο πλαίσιο του «L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA», πάνω από 650 γυναίκες και άνδρες ποδηλάτες από όλον τον κόσμο δοκίμασαν τις αντοχές τους στο τερέν, ακολουθώντας μια απαιτητική κυκλική διαδρομή (The Race 150χλμ ή The Ride 75χλμ) γύρω από τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων με φόντο τη μαγευτική φύση της δυτικής Πελοποννήσου. Μέσα από ασφαλείς κλειστές διαδρομές, οι συμμετέχοντες ποδηλάτες προκάλεσαν τον εαυτό τους και τις ποδηλατικές τους ικανότητες, απολαμβάνοντας την ελληνική φύση και την αρχαία ιστορία σε διαδρομές που θα τους μείνουν αξέχαστες.

Ο κ. Μάνος Δρακωτός, διευθυντής πωλήσεων & μarketing SKODA της Kosmocar ανέδειξε τη στενή και διαχρονική σχέση της SKODA με το ποδήλατο και ειδικά με το Tour de France τονίζοντας μεταξύ άλλων:« Η ιστορία της SKODA είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποδηλασία από την ίδρυση της εταιρείας η οποία συνεχίζεται με τον πλέον έμπρακτο τρόπο και στις μέρες μας. Από το 2004 που η SKODA έγινε ο επίσημος συνεργάτης οχημάτων του Tour de France, δεκάδες οχήματά της βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κορυφαίου αγώνα ποδηλασίας».

Σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το επίσημο αυτοκίνητο του «L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA», το αμιγώς ηλεκτρικό SKODA Enyaq iV, καθοδήγησε τους ποδηλάτες των διαδρομών 150km και 75km, ενώ έδωσε και την εκκίνηση των αγώνων με τον χαρακτηριστικό αλυτάρχη να βγαίνει από την οροφή του. Επιπλέον, τρεις κορυφαίοι Έλληνες ποδηλάτες και μέλη της SKODA Cycling Team, οι Γιώργος Μπούγλας, Πολυχρόνης Τζωρτζάκης και Περικλής Ηλίας, εκπροσώπησαν επάξια τη μάρκα στον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα της χρονιάς τερματίζοντας στις κορυφαίες θέσεις.

Από αριστερά ο κ. Μάνος Δρακωτός, Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing Skoda και οι αθλητές κ.κ. Περικλής Ηλίας, Πολυχρόνης Τζωρτζάκης και Γιώργος Μπούγλας.

Ο Γιώργος Μπούγλας πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού στη μεγάλη απόσταση των 150 χλμ. σε 4ώρ.13:39, κάνοντας δική του την κίτρινη φανέλα του Tour de France. Στην ίδια διαδρομή, ο Περικλής Ηλίας κατέκτησε την 5η θέση. Στη διαδρομή των 75 χλμ. ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης ήταν ο αθλητής που πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού μπροστά από το Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας σε 2ώρ.07:57.

Παράλληλα, στην Expo Area μπροστά από το δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας, το κοινό είχε τη δυνατότητα να επισκεφτεί το stand της SKODA με το εντυπωσιακό Enyaq Coupé RS iV και το δυναμικό Kodiaq RS.

