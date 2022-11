Δοκιμάζουμε το νέο Jeep Renegade 1,5 e-Hybrid 130 ίπποι 

Το Renegade ήταν ουσιαστικά το μοντέλο το οποίο αύξησε σε μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις της Jeep στην Ευρωπαική αγορά. Με τουρμπάτους κινητληρες «μαζεμένου» κυβισμού με την δυνατότητα απόκτησης με την κίνηση μπροστα και 4Χ4 με χαμηλό κόστος αγοράς και λειτουργίας, με χώρους και πλούσιο εξοπλισμό, έγινε το αγαπημένο μοντέλο στην Γηραιά ήπειρο.

Όμως έφτασε η ώρα του εξηλεκτρισμού με ένα ήπιο υβριδικό σύνολο το οποίο «φοράει» και η Alfa Romeo Tonale. Είναι συνδυασμός υπερτροφοδοτούμενου βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, το οποίο ενσωματώνει και έναν ηλεκτροκινητήρα 48V.



To Jeep Renegade 1,5 e-Hybrid όσον αφορά την εμφάνιση δεν έχει διαφορές σε σχέση με τα συμβατικά Renegade. Υπάρχει και εδώ το τετραγωνισμένο σχήμα που αρέσει σε όλους τους φαν της μάρκας . Σημά κατατεθέν μπροστά είναι η χαρακτηριστική μάσκα με τις επτά κάθετες μπρονζε γρίλιες, μπροστά και το «φουσκωμένο» καπό που του δείνει πιο macho εμφάνιση.

Επικρατεί το μότο: «There is only one earth» , το οποίο βρίσκεται χαμηλά στις πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού. Είναι η παράφραση της φράσης της εταιρείας: «There is only one Jeep.»

Στο πίσω μέρος μέρος του Renegade ξεχωρίζουν τα φωτιστικά σώματα σε σχήμα «Χ».Ουσιατικά η διαφορά με τις συμβατικές εκδόσεις που κυκλοφορούν εντοπίζεται εξωτερικά λογότυπο με πράσινο γράμμα «e» τοι οποίο πλαισιώνεται με τη λέξη «torque» και βρίσκεται στην πόρτα του πορτμπαγκάζ.



Περνώντας στο εσωτερικό του νέου Jeep Renegade e-Hybrid ,βλέπεις ότι έχεις να κάνεις με ένα γνώριμο περιβάλλον όπου επικρατεί η λιτή σχεδίαση με την εξαιρετική συναρμολόγηση που αντιλαμβάνεσαι με την έλλειψη κάθε θορύβου όταν περνάς πάνω από κακοτράχαλα οδοστρώματα.

Στα hi tech της τεχνολογίας είναι ο πίνακας οργάνων με τα ανασχεδιασμένα γραφικά που ενσωματώνει όλες τις βασικές πληροφορίες για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της τεχνολογίας eHybrid. Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως η κατάσταση της μπαταρίας και του κινητήρα – θερμικού και ηλεκτρικού - καθώς και τα επίπεδα ισχύος και φόρτισης, μαζί με όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με τα συστήματα οδήγησης και ασφάλειας είναι άμεσα διαθέσιμα στην κεντρική ψηφιακή οθόνη αφής HD 8,4 ιντσών με την κάμερα οπισθοπορείας.



Έτσι στην περίπτωση της υβριδικής κίνησης το σύστημα έχει ανασχεδιαστεί με την προσθήκη των “Hybrid Pages”, μιας ειδικής εφαρμογής που διατηρεί υπό έλεγχο όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με τα υβριδικά οχήματα.

Το νέο σύστημα Uconnect ενσωματώνει χειριστήρια φωνής και τιμονιού παράλληλα με τις λειτουργίες οθόνης αφής.Για να τα χρησιμοποιείτε χρειάζεστε μικρό χρόνο εξοικείωσης.

Υπάρχει σύστημα πλοήγησης με πλούσια πληροφόρηση ρνώ η σύνδεση smartphone για χρήση του κινητού γίνεται χωρίς να απομακρύνετε τα μάτια σας από το δρόμο.Χάρη στις λειτουργίες Apple CarPlay και Android Auto που είναι ενσωματωμένες στο σύστημα Infotainment, μπορείτε να έχετε μαζί σας τις επαφές, τη μουσική και οτιδήποτε χρειάζεστε όπου κι αν πάτε.

Ιδιαίτερα χρήσιμη λόγω του αξημένου ύψος είναι και η κάμερα οπισθοπορείας.



Το Jeep Renegade προσφέρει ένα πλουσιότατο πακέτο ασφαλείας με 6 αερόσακους και συστήματα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα Forward Collision Warning-Plus, LaneSense, Departure Warning-Plus, Adaptive Cruise Control,Blind Spot Monitoring, Park Sense, Rear Cross-path detection,Intelligent Speed Assistκαι Traffic Sign Recognition.



Οι χώροι για τους επιβάτες είναι άνετοι. Η θέση οδήγησης είναι ψηλά τοποθετημένη δίνοντας καλύτερη ορατότητα αν και τσο παρκάρισμα η τελευταία περιορίζεται από τις πίσω φαρδιές «κολώνες».Το πορτ μπαγκάζ έχει μεγάλο άνοιγμα, τετραγωνισμένο σχήμα με μεγάλο βάθος και χωρητικότητα 351 λίτρων.

Τιμή η οποία φτάνει έως τα 1.297 λίτρα όταν αναδιπλώσετε τα διαιρούμενα πίσω καθίσματα (40:20:40). Μήκος 4.236μ. εν΄'ω ξεχωρίζει και ο διπλός πάτος με το σήμα της Jeep.. Πλάτος 1.805 μ. Ύψος 1.684 μ.Μεταξόνιο 2.570 μ.



Πάμε όμως να γνωρίσουμε την «καρδιά» του Renegade 1,5 e-Hybrid . Μιλάμε για τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα κύκλου Miller ο οποίος υπάρχει και στην ολοκαίνουργια Tonale. Με κυβισμό 1,5 λίτρων η βαλβίδα εισαγωγής παραμένει περισσότερο χρόνο ανοιχτη από ότι σε έναν κινητήρα με κλασσικό κύκλο. Η απόδοση του είναι 130 ίπποι στις 5000 σ.α.λ. με την ροπή των 240 Nm να εμφανίζεται πολύ χαμηλά μόλις στις 1500 σ.α.λ.

Στη απόδοση του μοτέρ συνεισφέρει με επιπλέον 20 ίππους και 55 Nm ροπής ο βασικός ηλεκτροκινητήρας 48V. Ο ηλεκτροκινητήρας BSG (Belt Starter Generator), φροντίζει και για την φόρτιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου των 48V η οποία ζυγίζει 13,5 κιλά, αλλά και για την ομαλή επανεκκίνηση του βενζινοκινητήρα. Τι σημαίνει το τελευταίο; Σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου από την στιγμή που ο ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει μόνος του να κινεί το Renagade στην εκκίνηση, για τα πρώτα μέτρα και σε ταχύτητες έως περίπου τα 20 χλμ./ώρα, στο παρκάρισμα ,στο ξεπαρκάρισμα αλλά και στο ρολάρισμα καθώς σβήνει το μοτέρ βενζίνης.



Πάμε όμως να δούμε τις πραγματικές δυαντότητες του υβριδικού συστήματος του Jeep Renegade 1,5 e-Hybrid. Στο πάτημα του γκαζιού το μοτέρ αγριέυει και δίνει επιτάχυνση σχεδόν άμεσα. Το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης e-Hybrid συνεργάζεται με το νέο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, με τον ηλεκτροκινητήρα να βρίσκεται ενσωματωμένος στο περίβλημα του κιβωτίου ταχυτήτων.

Οι αλλαγές στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με τις 7 σχέσεις γίνονται χωρίς μεγάλους δισταγμούς ενώ για τις σειριακές αλλαγές δεν υπάρχουν paddles πίσω από το τιμόνι και γίνονται με τον επιλογέα. Όταν σπρώχνεις μπροστά κατεβάζει ενώ όταν τον τραβάς πίσω οι σχέσεις ανεβαίνουν. Πάντως το νέο κιβώτιο ταχυτήτων σε σχέση με το παρελθόν χρειάζονται μικρότεροι χρόνοι αλλαγής ταχυτήτων με την 7η ταχύτητα εγγυάται μέγιστη απόδοση κατά τη διάρκεια των ταξιδιών στον αυτοκινητόδρομο.

Η απόδοση του υβριδικού συστήματος μεταφράζεται σε ικανοποιητικές επιδόσεις με τα 0-100 χλμ./ώρα να καλύπτονται σε 9,7 δευτερόλπετα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 191 χλμ./ώρα . Καταφέραμε να αγγίξουμε με πολύ αμυντική οδήγηση τα 5,7 λίτρα /100 χλμ. στην ουσία όμως η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε χωρίς...φόβο και πάθος στα 7 με 7,5 λίτρα/100 χλμ. Και όλα αυτά με το υβριδικό σύστημα κίνησης να έχει να νατιμετωπίσει τα 1.420 κιλά αμαξώματος.Οι εκπομπές CO2 είναι στα 130 γρμ./χλμ.

Βγήκαμε εθνική οδό και το...«πατήσαμε». Το Jeep Renegade e-Hybrid ταξιδεύει ήσυχα με το μοτέρ να είναι πολιτισμένο σε λειτουργία και παρέμεινε ευθύβολο ακόμη και σε ταχύτητες καοντά στην τελική. Μπήκαμε στην συνέχεια σε επαρχιακούς δρόμους όπου είδαμε ότι οι κλίσεις που παίρνει είναι λογικές παρά το αυξημένο ύψος του αμαξώματος και τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.Το τιμόνι είχε το σωστό βάρος και έδινε πολύ καλή πληροφόρηση ενώ όποτε χρειαστήκαμε τα φρένα αυτά ανταποκρίθηκαν άμεσα ακόμη και σε εικονικά. φρεναρίμστα «πανικού».

Μιλήσαμε για αυξημένη απόσταση από το έδαφος ,κάτι που μας έδωσε την ευκαρία να μπούμε σε σκληρές χωμάτινες και πιο απότομες διαδρομές. Είδαμε ότι παρά την έλλειψη τετρακίνησης στις εκτός δρόμου διαδρομές κινηθήκαμε άνετα.

Τόσο η αυξημένη απόσταση από το έδαφος των 171 χλιοστών όσο και οι μικρές γωνίες εισόδου (18,8 μοίρες), ράμπας (14,4 μοίρες) και εξόδου (22,0 μοίρες) αποτέλεσαν σημαντικοί παράγοντες να πάμε σε σημεία όπου αλλά οχήματα με το ίδιο ύψος θα είχαν...,«τραυματιστεί» στο κάτω μέρος. Μάλιστα αν προσθέτε τον χειμώνα κι ένα καλό mud/snow ελαστικό, στους τροχούς διαστάσεων 215/60/17, τότε οι δυνατότητες αυξάνονται πολύ περισσότερο.

Το Jeep Renegade έχει όπως όλα τα μοντέλα της εταιρείας διαχρονική αξία. Με την υβριδκή τεχνολογία και τις εξοπλιστικές αναβαθμίσεις ακολουθεί το πνεύμα της εποχής που θέλει όλα τα αυτοκίνητα να εξηλεκτρίζονται είτε με υβριδικά συστήματα είτε με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Για να αποκτήσετε την πλούσια έκδοση της δοκιμής μας Jeep Renegade 1,5 e-Hybrid Limited χρειάζεστε 29400 ευρώ .Για την βασική έκδοση Jeep Renegade 1,5 e-Hybrid η τιμή είναι στις 27600 ευρώ. Ή εργοστασιακή εγγύηση είναι 4 χρόνια και 160.000 χλμ.

