Citroen AMI: Σε λίγο κοντά μας

Έρχεται τις επόμενες ημέρες στις αντιπροσωπείες το νέο ηλεκτρικό Citroen AMI το οποίο θα αναστατώσει την αγορά. Το 100% ηλεκτρικό AMI 4 kit θα προσφέρεται και με κιτ εξατομίκευσης (My AMI Grey, My AMI Blue, My AMI Orange και My AMI Khaki), τα οποία τοποθετούνται εύκολα από εσάς και περιλαμβάνουν εξαρτήματα όπως ειδικές θήκες αποθήκευσης και τη συσκευή συνδεσιμότητας Smartphone DAT@AMI.

Εξωτερικά, τα kit περιλαμβάνουν διακοσμητικά τάσια τροχών και εξωτερικά διακοσμητικά αυτοκόλλητα. Για ακόμα μεγαλύτερη εξατομίκευση, διατίθενται 2 επιπλέον Kit: Το My AMI POP, ένα ευχάριστο, νεανικό και σπορτίφ πακέτο με πορτοκαλί διακοσμητικές λεπτομέρειες και πίσω σπόϊλερ.

Το My AMI VIBE τονίζει τον περιπετειώδη χαρακτήρα του οχήματος με τις μπάρες οροφής και τα προστατευτικά στους θόλους των τροχών. Τα πακέτα My AMI POP και MY AMI VIBE τοποθετούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς πριν την παράδοση του οχήματος.

