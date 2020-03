Δοκιμάζουμε τη νέα BMW X5 xDrive45e 

Καλά είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά αυτή την χρονική στιγμή νομίζουμε ότι τα υβριδκά, κυρίως στην μεγάλη κατηγορία, αποτελούν την ιδανική λύση. Ο κανόνας που έχει ξεκινήσει να ισχύει είναι ότι το κάθε νέο μοντέλο πρέπει να αφήνει όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Η νέα έκδοση Sports Activity Vehicle της Βαυαρικής εταιρείας ακούει στο όνομα BMW X5 xDrive45e .



Πριν ξεκινήσουμε την δοκιμή μας ας αναλύσουμε τα τεχνολογικά στοιχεία του αυτοκινήτου. Η δεύτερη γενιά της BMW X5 με ηλεκτροκίνηση συνδυάζει έναν ειδικών προδιαγραφών, σε σειρά 6-κύλινδρο βενζινοκινητήρα BMW TwinPower Turbo με απόδοση 286 ίππους και την πιο εξελιγμένη τεχνολογία BMW eDrive. Μέσα από τη συνεχή πρόοδο στον τομέα των plug-in υβριδικών συστημάτων κίνησης έχει επιτευχθεί αύξηση της ισχύος στους 394 ίππους , με επιπλέον βελτίωση στον τομέα της ηλεκτρικής αυτονομίας από 67 έως 87 χλμ. στο νέο κύκλο δοκιμών WLTP ή περίπου 86 έως 97 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο NEDC . Δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο η τιμή της αυτονομίας έχει υπερτριπλασιαστεί.



Την ίδια στιγμή η μέση κατανάλωση καυσίμου αλλά και οι εκπομπές CO2 είναι μειωμένες στο μισό. (μέση κατανάλωση 1,9 – 1,2 λίτρα / 100 χλμ. στον κύκλο δοκιμών WLTP ή 2,0 – 1,7 λίτρα / 100 χλμ.σύμφωνα με το τύπο NEDC, Μάλιστα η συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της BMW X5 xDrive45e είναι μεταξύ 28,3 και 23,1 kWh / km (WLTP) ή μεταξύ 23,5 και 21,5 kWh / 100 km (NEDC). Από ότι καταλαβαίνετε όλα έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα την οικονομία .



Ξεκινάμε την δοκιμή μας . Ξεκλειδώνουμε την επιβλητική "μπέμπα" με το κλειδί -μικρό υπολογιστή όπου εμφνίζονται σε μια μικρή οθόνη οι λειτουργίες που αφορούν τηνν κατάσταση του αυτοκινήτου.Πατάμε το δεξί πεντάλ με την λογική της κίνησης με τον ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 83 kW/113 ίππους μία μπαταρία ιόντων λιθίου με μικτή ενεργειακή πυκνότητα αυξημένη στα 24,0 kWh.



Στον στάνταρ εξοπλισμό υπάρχει ακουστική προστασία πεζών,έτσι όταν κινείσαι στις χαμηλές ταχύτητες με ηλεκτροκίνηση, ένα σύστημα ηχείων εκπέμπει ένα χαρακτηριστικό ήχο ειδικά σχεδιασμένο για να καθιστά αισθητή την παρουσία της, χωρίς να είναι ενοχλητικός για τους επιβάτες. Η συνέχεια όμως είναι πιο δυναμική καθώς δεν είναι δυνατόν να έχεις στα χέρια σου ένα τέτοιο "εργαλείο" και να μην αξιοποιήσεις τις δυνατότητες του.



Ο υπερτροφοδοτούμενος εξακύλινδρος 3.0 λίτρων της γνωστής οικογένειας BMW EfficientDynamics απόδοσης 280 ίππων σε συνδυασμό με την δύναμη του ηλεκτροκινητήρα όπως αναφέραμε δίνουν 394 άλογα και θηριώδη ροπή 600 Nm.

Στο πάτημα του γκαζιού οι αλλαγές του εξαιρετικού 8-οκτατάχυτου αυτόματου σειριακού κιβωτίου ταχυτήτων Steptronic τελευταίας γενιάς με τον λεβιέ-κόσμημα και τα"αυτάκια" πίσω από το τιμόνι για τις χειροκίνητες αλλαγές .Οι επιδόσεις είναι εξαιρετικές . Για να πιάσεις τα 0-100 χλμ./ώρα χρειά;ζεσαι μόλις 5,6 δευτερόλεπτα ενώ με ευκολία η βελόνα του ταχύμετρου ανεβαίνει στα 235 χλμ./ώρα . Χάρη στο ευφυές σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive η ροπή μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς με ηλεκτροκίνηση αλλά και με τον βενζινοκινητήρα.



Τα λάθη και οι υπερβολές ...συγχωρούνται καθώς μια σειρά ηλεκτρονικών συστημάτων με την στάνταρ αερανάρτηση δύο αξόνων και ηλεκτρονικά ελεγχόμενους αποσβεστήρες διατηρούν σταθερά τα "πατήματα" της BMW X5 xDrive 45e ακόμη και όταν κινείσαι ταχύτατα και στις πιο κλειστές καμπές του δρόμου. Λόγω της θέσης της μπαταρίας υψηλής τάσης στο κάτω τμήμα του αμαξώματος, το κέντρο βάρους είναι χαμηλότερο έναντι των μοντέλων SAV με συμβατικό σύστημα κίνησης.

Επιπλέον τα προγράμματα ιοδήγησης αλλάζουν κατά το δοκούν την συμπεριφορά της "μπέμπας". Μιλάμε για τις επιλογές Sport, Hybrid.Electric,Adaptive .Το σύστημα διεύθυνσης έχει εξαιρετική πληροφόρηση ενώ το σύστημα πέδησης αποδείχθηκε αντάξιο των δυνατοτήτων της συνδυασμένης ιπποδύναμης.

Η υβρδική "μπάμπα' έχει μια ασπίδα προστασίας με πλήρη σειρά ηλεκτρονικών συστημάτων Κινηθήκαμε και εκτός δρόμου (Auto H)όπου η επιβλητική BMW κατάφερε να περάσει με ευκολία λασπώδεις αλλά και απότομες επιφάνειες.με δυνατοτητα ρύθμισης ύψους της ανάρτησης.



Όλα αυτά τα ζεις μέσα σε ένα πολυτελέστατο περιβάλλον με συνδυασμό δέρματος , ξύλου,αλουμινίου. Άψογη ποιότητα κατασκευής και hi tech τεχνολογία που εντοπίζεται στον ψηφαικό πίνακα οργάνων και στην οθόνη αφής στην μέση του οδηγοκεντρικού ταμπλό.Εδώ συναντάς ολοκληρωμένη γκάμα ευφυών συστημάτων συνδεσιμότητας, ενώ προσφέρονται και νέες ψηφιακές υπηρεσίες, κατάλληλες για ηλεκτροκίνηση. Ακόμη μπορείς να ααλ΄ζεις σταθμούς και να χειρίζεσαι τον ήχο με χειρονομίες.

Όσον αφορά τους χώρους είναι απλά αρχοντικοί . Η μόνη διαφορά είναι στον χώρο αποσκευών της BMW X5 xDrive45e ο οποίος είναι μόλις 150 λίτρα μικρότερος. Με όλα τα καθίσματα σε όρθια θέση, η τιμή φτάνει τα 500 λίτρα.

Με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων η τιμή χωρητικότητας ανεβαίνει στα 1.720 λίτρα. Εξωτερικά το μέγεθος είναι εντυπωσιακό. Μπροστά ξεχωρίζει η μεγάλη μάσκα με τα'νεφρά' ΄σημα κατατεθέν της BMW η οποία δείνει αρμονικά μετα επιθετικά φωτιστικά σώματα.

Στο πλάι αριστερά την διαφορά με τις αδελφές εκδόσεις κάνει το "πορτάκι" της φόρτισης ενώ στο πίσω μέρος τα στενόμακρα φωτιστικά ΄σωματα της προσδλίδουν οπιτικά ακόμη μεγαλύτερο πλάτος.Το χαρήκαμε και μακάρι να είχαμε την οικονιμκή δυνατότητα να το πάρουμε. Επιβλητικό με κύρος, αψεγάδιαστο , με υπερσύχρονη τεχνολογία 'ανεσης και ασφάλειας. εσωτερικό που θυμίζει...παλάτι η νέα BMW X5 xDrive45e είναι ένα οικονομικό σε κατανάλωση αυτοκίνητο παρά την μεγάλη ιπποδύναμη.



Τα οφέλη σε καθημερινή χρήση πολλά .

Οικονομία: η χρήση ηλεκτροκίνησης στην πόλη έχει μικρότερο κόστος από τη χρήση βενζίνης ή diesel, εάν το plug-in υβριδικό όχημα φορτίζεται στο σπίτι ή στη δουλειά με χαμηλό κόστος. Προετοιμασία σωστής θερμοκρασίας στην καμπίνα προτού φτάσει ο πελάτης στο αυτοκίνητο: βοηθητικό καλοριφέρ και σύστημα κλιματισμού (A/C) στάνταρ.

Όφελος φρεναρίσματος: η μπαταρία φορτίζεται στο φρενάρισμα. Στα συμβατικά οχήματα, απλά παράγεται θερμότητα και φθείρονται τα φρένα. Βελτιωμένη ποιότητα ζωής στις πόλεις: οδηγώντας στο πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης, οι χρήστες συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων και των θορύβων από την κυκλοφορία στις πόλεις.



Και παμε στο θέμα της τιμής. Για να την αποκτήσετε αυτό το κινητό παλάτι με όλες τις ανέσεις χρειάζετσε χρειάζεστε 95.250 ευρώ. BMW και η BMW Financial Services, δίνουν κίνητρα για την αγορά των ηλεκτροκίνητων μοντέλων της μάρκας, επιδοτώντας την τιμή τους με ποσό αντίστοιχο της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 14% και ταυτόχρονα προσφέροντας προνομιακούς όρους χρηματοδότησης με επιτόκιο 3,9%, μέσω του προγράμματος «Electrified ALL INCLUSIVE».



Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Electrified ALL INCLUSIVE» της BMW Financial Services εξασφαλίζει:προνομιακό επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9%, διάρκεια έως 48 μήνες,ασφάλιση και επέκταση εγγύησης, άτοκα.Ακόμη με την ολοκλήρωση της διάρκειας των μηνιαίων δόσεων, απομένει μία τελευταία μεγάλη δόση για την οποία το πρόγραμμα εξασφαλίζει τις παρακάτω επιλογές:

Εξόφληση και απόκτηση του οχήματος,

Επιστροφή του οχήματός στην BMW Financial Services ή

Αναχρηματοδότηση της τελευταίας μεγάλης δόσης για διάρκεια έως 48 μήνες.