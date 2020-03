Δοκιμάζουμε την ηλεκτρική BMW i3 S (120 Αη)

Όποιος νομίζει ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν έχει αγωνιστικές επιδόσεις κάνει λάθος. Απόδειξη είναι η νέα BMW i3 S η οποία μπορεί να κρατάει χαρακτήρα εντός πόλης , διαθέτει όμως σπορ επιδόσεις που ταπεινώνουν αρκετά γρήγορα αυτοκίνητα πολλών κυβικών. Όταν πρωτοβγήκε η ηλεκτρική "μπέμπα' πολλοί την αντριμετώπισαν με δυσπιστία, ακόμη περισσότεροι με θαυμασμό και πολλοί λίγοι πίστεψαν ότι μπορεί να συναγωνιστεί ένα GTI. Από την πρώτη παρουσίαση μέχρι σήμερα πολλά άλλαξαν.Τόσο στον τομέα της αυτονομίας με την προσθήκη μπαταριών νεότερης τεχνολογίας όσο και στην ταχύτητα και τα κρατήματα που ζητούσαν οι ...ανήσυχοι οδηγοί. Έτσι η νέα BMW i3 S που μας δόθηκε για δοκιμή ,αποτελεί την κορυφαία έκδοση της σειράς όχι μόνο από πλευράς ταχύτητας και κρατημάτων αλλά και από εμφάνιση.



Έχουμε λοιπόν την BMW i3 η οποία αποτελείται από αλουμινένιο πλαίσιο και ανθρακονήματα ενισχυμένα με πλαστικό CFRP για το αμάξωμα. Συνδυασμός που δίνει βάρος 1365 κιλών και εμφανή στιβαρότητα. Το αμάξωμα έχει διαφοροποιημένες διαστάσεις σε σχέση με την απλή έκδοση.

Το μήκος είναι μικρότερο κατά 5 χιλιοστά ( 4006 χλστ.), πλατύτερη κατά 16 χιλιοστά (1791 χλστ.)και πιο χαμηλή κατά 8 χιλιοστά, φτάνοντας τα 1590 χλστ. Τη ίδια στιγμή είναι μεγαλύτερα και τα μετατρόχια. Η αθλητική περιβολή συμπληρώνεται από τις 20άρες ζάντες αλουμινίου με διπλές ακτίνες, σε μαύρο Jet Black με φαρδύτερα ελαστικά με διαστάσεις 175/55 μπροστά και 195/55 πίσω.Επιπλέον οι γυαλισμένες μαύρες επενδύσεις στα φτερά και η διχρωμία στο αμάξωμα δείχνουν ότι κάτι...κρύβεται.



Περνώντας στο εσωτερικό από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις να κάνεις με ένα απλό αυτοκίνητο αλλά με ένα όχημα που έρχεται από το μέλλον. Τα υλικά στο ταμπλό είναι σκληρά αλλά με άψογη συναρμογή ενώ στα hi tech στοιχεία ανήκει η μεγάλη ευκρινέστατη κεντρική οθόνη πληροφοριών των 10,25 ιντσών η οποία μοιάζει να στέκεται στο...κενό.

Ο χειρισμός της δεν ξενίζει καθώς γίνεται όπως και στα υπόλοιπα συμβατικά μοντέλα της BMW μέσω του περιστροφικού διακόπτη στην μέση της κονσόλας.

Υπάρχει βέβαια και άλλη οθόνη πίσω από τιμόνι με εμφανή τα στοιχεία ταχύτητας, της κατανάλωσης ενέργειας ,το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και φυσικά της αυτονομίας. Το BMW Connected+ σας προσφέρει την συνδεσιμότητα που θέλετε με το smartphone σας.

Η όλη κατασκευή του εσωτερικού μοιάζει να έχει γίνει με σκοπό την εξοικονόμηση βάρους αλλά και την πρακτικότητα. Ως παράδειγμα είναι η επιλογή διχτυού στην πλευρά του σνοδηγού αλλά και τα λεπτά καθίσματα.

Η περιορισμένη έκδοση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, διαθέτει εκλεκτά υλικά όπως ο συνδυασμός φυσικού δέρματος 'Stellaric' σε καφέ Dalbergia και οι ξύλινες επιφάνειες σε σκουρόχρωμο ξύλο δρυός ματ.

Οι ίνες kenaf που χρησιμοποιούνται είναι μέχρι και 30% ελαφρύτερες από τα συμβατικά υλικά. Προέρχονται από φυτά malva, τα οποία μετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα σε οξυγόνο, σε βαθμό άνω του μέσου όρου. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης έκδοσης; Τα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων τα οποία φέρουν την επιγραφή "Edition RoadStyle".

Οι χώροι για τους επιβάτες είναι εντυπωσιακοί ακόμη και για τους πίσω . Οι τελευταίοι για να μπουν, πρέπει να συνηθίσουν το ανάποδο ανοιγμα στις πίσω πόρτες. Όσο για τις αποσκευές υπάρχουν διαθέσιμα 260 λίτρα τιμή που ανεβαίνει στα 1100 με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.



Πριν ξεκινήσουμε την δοκιμή στον δρόμο ,θα μιλήσουμε για τα τενικά στοιχεία του αυτοκινήτου. Με χωρητικότητα κυψελών αυξημένη στα 120 αμπερώρια (Ah) και συνολικό ενεργειακό περιεχόμενο 42.2 κιλοβατώρες (kWh), η νέα γενιά μπαταριών υψηλής τάσης για να φορτιστούν σε επίπεδο 80% χρειάζονται 15 ώρες αν η πρίζα είναι οικιακή και μόλις 3,2 ώρες αν χρησιμοποίησετε το ειδικό BMW i Wallbox το οποίο κοστίζει κάτω από 1000 ευρώ. Όσο για την αυτονομία φτάνει τα 285 χιλιόμετρα σύμφωνα με τις μετρήσεις WLTP.



Ξεκινάμε με την επιλογή για την κίνηση του αυτοκινήτου(ακόμη και για την όπισθεν ) να γίνεται εύκολα μέσω περιστροφικού διακόπτη που βρίσκεται στη βάση του τιμονιού.Έχουμεστην διάθεση μας ηλεκτροκινητήρα ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των δυο πίσω τροχών και αποδίδει 184 ίππους με την ροπή στα 270 Nm να είναι διαθέισμη από το... μηδέν Τι σημαίνει στην πράξη αυτό;

Πάτημα στο ηλεκτρικό πεντάλ και η BMW i3 S "απογειώνεται" χωρίς κανέναν θόρυβο.Στην διάθεση μας ήταν το πρόγραμμα Driving Experience Control, με την λειτουργία Sport mode η οποία προσφέρει άμεση απόκριση στην επιτάχυνση και στο σύστημα διεύθυνσης.Τα αποτελέσματα φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση αντιπάλους με πολλά κυβικά και υποβοήθηση τούρμπο. Από στάση στα 100 χλμ.τo νέο BMW i3s ολοκληρώνει τη διαδικασία σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα με την τελική ατχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ. Υπάρχουν και οι λειτουργίες ECO, ECO PRO οι οποίες αυξάνουν την αυτονομία και μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.Η μέση κατνάλωση ενέργειας είναι στα 12KWh ανά 100 χλμ.



Στον δρόμο η BMW i3 S πατάει σταθερά στις στροφές χάρη στην χαμηλωμένη ανάρτηση κτά 10 χλστ. με τα ειδικά εξελιγμένα ελατήρια, αποσβεστήρες και αντιστρεπτικές δοκούς. Τα συστήματα ασφάλειας παρεμβαίνουν σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Ο Δυναμικός Έλεγχος Πρόσφυσης (DCT) είναι διαθέσιμος στις στροφές, σε ταχύτητες μέχρι και 100 χλμ./ώρα Επιπλέον ο αυτόματος έλγχος ευστάθειας (ASC) προσφέρει μεγαλύετρη πρόσφυση και ευστάθεια κατά την επιτάχυνση και το φρενάρισμα

Το πιο σημαντικό είναι ότι το σύστημα ανάκτησης ενέργειας όταν αφήσετε το δεξί πεντάλ λειτουργεί και ως "αντικαταστάτης" των φρένων γεγονός που σε κάνει να ξεχνάς, πότε θέλεις ...τακάκια.Στην πράξη λοιπόν όταν αγοράζεις την BMW i3 S καλύπτεις και με το παραπάνω τις αγωνιστικές σου ανησυχίες, φέρνεις σε εξαιρετικά δύσκολη θέση πανάκριβα σπορ αυτοκίνητα στα φανάρια και έχεις στην διάθεση σου ένα διαστημικό όχημα με βαρύ όνομα. Η τιμή είναι στα 45050 ευρώ.

Τα κίνητρα της BMW για να το αγοράσετε πιο εύκολα

Η BMW και η BMW Financial Services, δίνουν κίνητρα για την αγορά των ηλεκτροκίνητων μοντέλων της μάρκας, επιδοτώντας την τιμή τους με ποσό αντίστοιχο της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 14% και ταυτόχρονα προσφέροντας προνομιακούς όρους χρηματοδότησης με επιτόκιο 3,9%, μέσω του προγράμματος «Electrified ALL INCLUSIVE».



Tο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Electrified ALL INCLUSIVE» της BMW Financial Services εξασφαλίζει:

Προνομιακό επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% (ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128 / 1975).

Διάρκεια έως 48 μήνες.

Ασφάλιση και Επέκταση Εγγύησης, άτοκα.

Με την ολοκλήρωση της διάρκειας των μηνιαίων δόσεων, απομένει μία τελευταία μεγάλη δόση για την οποία το πρόγραμμα εξασφαλίζει τις παρακάτω επιλογές:

Εξόφληση και απόκτηση του οχήματος,

Επιστροφή του οχήματός στην BMW Financial Services ή

Αναχρηματοδότηση της τελευταίας μεγάλης δόσης για διάρκεια έως 48 μήνες.



Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δίκτυο επίσημων εμπόρων BMW ή να καλέσουν στο κέντρο επικοινωνίας πελατών του BMW Group Hellas στο τηλέφωνο 210-9118 000.