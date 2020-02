Πότε έρχεται στην Ελλάδα τo νέο Jeep Gladiator 

Στα βραβεία του αμερικανικού δικτύου FOUR WHEELER, το νέο Jeep Gladiator ξεχώρισε για τις κορυφαίες εκτός δρόμου ικανότητες του κατακτώντας τη διάκριση “2020 Pickup Truck of the Year”.Το νέο Jeep Gladiator είναι το μοναδικό Pickup που έχει τη δυνατότητα να φέρει σε απόλυτη επαφή τους επιβάτες με το περιβάλλον, χάρη στα αφαιρούμενα τμήματα της οροφής και του αμαξώματος.



Τo βραβείο “Pickup Truck of the Year” του FOUR WHEELER μετρά 31 χρόνια ζωής και αποτελεί τη σημαντικότερη διάκριση για αυτή την ιδιαίτερα δημοφιλή στις Η.Π.Α. κατηγορία οχημάτων. Το νέο Jeep Gladiator θα είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά στα τέλη του 2020 και θα εφοδιάζεται με ένα V6 diesel κινητήρα 3 λίτρων απόδοσης 260 ίππων.