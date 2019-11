Η Pirelli άνοιξε ...μπουτίκ στη Μελβούρνη

Η φιλοσοφία P Zero World συνοψίζεται άριστα στην ονομασία ‘μπουτίκ ελαστικών’: ένα κατάστημα όπου οι πελάτες μπορούν να βρουν τα πιο αποκλειστικά προϊόντα Pirelli και ειδικές υπηρεσίες που προορίζονται για ιδιοκτήτες πολυτελών και σπορ οχημάτων. Τα παγκόσμια καταστήματα P Zero World είναι τα μοναδικά σημεία όπου οι πελάτες μπορούν να ανακαλύψουν ολόκληρη τη γκάμα ελαστικών Pirelli, όπως το P Zero Trofeo R – το ισχυρότερο ελαστικό υψηλών επιδόσεων με έγκριση τύπου για το δρόμο – καθώς και τη συλλογή Pirelli Collezione: ελαστικά για classic αυτοκίνητα που συνδυάζουν κλασική εμφάνιση με σύγχρονη τεχνολογία.

Όμως σε ένα κατάστημα P Zero World δεν υπάρχουν μόνον ελαστικά αυτοκινήτων. Στις εγκαταστάσεις αυτές διατίθενται ελαστικά για μοτοσικλέτες και ποδήλατα (Velo), καθώς και αξεσουάρ Pirelli Design, που αποτελούν προϊόντα συνεργασίας με κάποιες από τις πιο αναγνωρισμένες μάρκες παγκοσμίως, όπως Montblanc, MV Agusta, Puma, Roger Dubuis και Tecnorib. Η περιποίηση αυτοκινήτων και τα οχήματα δωρεάν μετακίνησης είναι ανάμεσα στις αποκλειστικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες του P Zero World,



Η πολιτεία της Βικτώριας, με πρωτεύουσα τη Μελβούρνη, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό ταξινομήσεων οχημάτων στην Αυστραλία στην κατηγορία prestige. Ένα στα τρία supercars που πωλούνται στην Αυστραλία ταξινομείται στη Βικτώρια. Από την αρχή του 2019, περισσότερα από 5.000 καινούργια αυτοκίνητα της κορυφαίας κατηγορίας ταξινομήθηκαν στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή πάνω από 50.000 πολυτελή αυτοκίνητα (prestige cars) κυκλοφορούν στο δρόμο, με μέσο όρο αύξησης σε αυτό το τμήμα της αγοράς έως 8% συγκριτικά με το αντίστοιχο 6% της premium κατηγορίας και ενός ποσοστού +3% στις υπόλοιπες πωλήσεις αυτοκινήτων της χώρας.



Η Μελβούρνη είναι επίσης μία χώρα στην οποία κατοικεί το 36% και πλέον των Ιταλών της Αυστραλίας, που σημαίνει ότι η Ιταλική κοινότητα της Βικτώριας είναι η μεγαλύτερη στη χώρα. Ειδικότερα, η περιοχή Preston, όπου άνοιξε η πέμπτη μπουτίκ P Zero World, θεωρείται βάσει κριτικών αξιολόγησης ότι έχει το καλύτερο ιταλικό φαγητό σε όλη τη Μελβούρνη. Με τον ερχομό του P Zero World, η Pirelli φέρνει μία ακόμα γεύση από Ιταλία στην περιοχή, παρέχοντας υπηρεσίες σέρβις στα καλύτερα αυτοκίνητα του πλανήτη.

Βαγγέλης Γκούμας