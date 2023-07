Λιονέλ Μέσι: Παραλίγο τροχαίο στη Φλόριντα - Παραβίασε «κόκκινο»

Μία νέα ζωή γεμάτη… περιπέτεια ζει ο Λιονέλ Μέσι στο Μαϊάμι της Φλόριντα όπου θα αγωνίζεται πλέον με τα ροζ χρώματα της Ίντερ Μαϊάμι.

Μετά την επίσκεψή το με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους σε σούπερ μάρκετ του Μαϊάμι και τον χαμό που προκλήθηκε με όσους τον αναγνώρισαν εκεί και του ζητούσαν να βγάλουν φωτογραφίες, ο άσος των γηπέδων παραλίγο να εμπλακεί σε τροχαίο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, το λευκό αυτοκίνητο μάρκας Audi στο οποίο επέβαινε ο Μέσι και το οποίο συνόδευαν περιπολικά της τοπικής αστυνομίας της Φλόριντα, παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και μπήκε με αρκετή ταχύτητα σε διασταύρωση από την οποία διέρχονταν αρκετά αυτοκίνητα

🚨 | Messi went through a red light. 😭Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.



