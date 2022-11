Μουντιάλ 2022: Οι Γερμανοί έκλεισαν τα στόματα σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη της σέντρας με την Ιαπωνία για την πρεμιέρα του Μουντιάλ οι Γερμανοί παίκτες προχώρησαν σε μια δυνατή συμβολική κίνηση.

Στην αναμνηστική φωτογραφία του παιχνιδιού, οι παίκτες έκλεισαν τα στόματά τους με τα χέρια τους.

Μουντιάλ 2022: Οι Γερμανοί παίκτες έκλεισαν τα στόματα σε ένδειξη διαμαρτυρίας/ φωτογραφία AP/ Ricardo Mazalan

Με αυτό τον τρόπο ήθελαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην απόφαση της FIFA να τιμωρήσει όσους φορέσουν στα γήπεδα του Μουντιάλ το περιβραχιόνιο «OneLove», το οποίο συμβολίζει τον αγώνα κατά κάθε μορφής διακρίσεων.

Οι αρχηγοί επτά ευρωπαϊκών εθνών - συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας - επρόκειτο να φορέσουν το περιβραχιόνιο, αλλά αποφάσισαν να μην το κάνουν αφού η FIFA απείλησε τους παίκτες με τιμωρία.

Η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (DFB) ανέφερε στο Twitter: «Με το περιβραχιόνιο θέλουμε να δείξουμε τις αξίες βάσει των οποίων κινούμαστε ως εθνική ομάδα: Διαφορετικότητα και αμοιβαίος σεβασμός. Το φωνάζουμε μαζί με άλλους λαούς. Δεν είναι πολιτικό μήνυμα: Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Πρέπει να είναι αυτονόητο. Δυστυχώς, ακόμα δεν είναι. Για αυτό το μήνυμα αυτό είναι τόσο σημαντικό για εμάς. Το να μας απαγορεύσετε το περιβραχιόνιο, είναι σαν να μας κλείνετε τα στόματα. Η στάση μας δεν αλλάζει».

We wanted to use our captain’s armband to take a stand for values that we hold in the Germany national team: diversity and mutual respect. Together with other nations, we wanted our voice to be heard.