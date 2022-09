UNICEF και ΕΟΚ προασπίζουν τα δικαιώματα κάθε παιδιού στην Ελλάδα

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην Ελλάδα και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), ανακοίνωσαν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στα γραφεία του Οργανισμού στην Αθήνα. Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει βασικό στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής παιδιών και νέων στον αθλητισμό καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού στην Ελλάδα και τον σχεδιασμό κοινών πρωτοβουλιών για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Με κατευθυντήριους άξονες τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, UNICEF και EOK δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν μια σειρά δράσεων προκειμένου όλα τα παιδιά στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων, να επωφελούνται από ποιοτικές υπηρεσίες οι οποίες διασφαλίζουν την προστασία, φροντίδα ευημερία και κοινωνική ενσωμάτωσή τους, καθώς και στην προαγωγή της υγείας, της ευγενούς άμιλλας, του ευ αγωνίζεσθαι και της εξάλειψης πάσης φύσεως διακρίσεων.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για το Γραφείο μας η εκκίνηση της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η Ομοσπονδία αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ενότητας και υπερηφάνειας για κάθε Ελληνίδα και ‘Έλληνα και ο ρόλος της στην γαλούχηση και καθοδήγηση παιδιών και νέων στον αθλητικό χώρο με φάρο την ευγενή άμιλλα και τον υγιή ανταγωνισμό την καθιστά ως μια από τους πλέον βασικούς συμμάχους μας στον ‘αγώνα’ για την προάσπιση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού στην χώρα» δήλωσε ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα κ. Luciano Calestini.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης κ. Ευάγγελος Λιόλιος είπε:

«Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. To σημερινό Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο υπογράψαμε, μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστεί ένας μεγάλος αθλητικός οργανισμός στην Ελλάδα, όπως είναι η Ομοσπονδία με έναν τεράστιο παγκόσμιο Οργανισμό όπως η UNICEF γιατί έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και δράσεις στα επόμενα χρόνια, απευθυνόμενοι πάντα στα παιδιά.»

Στην τελετή υπογραφής παραβρέθηκαν επίσης και οι Κωνσταντίνος Σβερκούνος, Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Δήμος Ντικούδης, Υπεύθυνος Εθνικών Ομάδων και Άννυ Κωνσταντινίδου, Υπεύθυνη Ανάπτυξης του Μπάσκετ Γυναικών καθώς και στελέχη του Τμήματος Συνεργασίας, Επικοινωνίας και Προγραμμάτων από το Γραφείο της UNICEF στην χώρα.

Μια από τις συμβολικές ενέργειες των δύο φορέων έλαβε χώρα στις 9 Αυγούστου κατά την διάρκεια του φιλικού αγώνα της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας με την Εθνική Ομάδα Ισπανίας στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο «Νίκος Γκάλης», όπου UNICEF και Ε.Ο.Κ. τίμησαν το Στόχο 16 «Ειρήνη και Ισχυροί Θεσμοί» των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της ΕΟΚ κ. Ευάγγελος Λιόλιος μαζί με τον Πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας κ. Garbajosa και τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Α. Αντετοκούνμπο και Δ. Μωραίτη, υποδέχτηκαν στο παρκέ παιδιά από Ουκρανία που φιλοξενούνται προσωρινά στη χώρα μας, στέλνοντας μήνυμα πως «Το μπάσκετ έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο» (“Basketball has the power to change the world”).

Το Μνημόνιο αποτελεί το πρώτο βήμα κοινής πορείας μεταξύ των δύο φορέων οι οποίοι προσβλέπουν στην άμεση διεύρυνση της συνεργασίας τους τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με κατευθυντήριο γνώμονα την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ατζέντα 2030.

