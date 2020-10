Roland Garros: Στους «οκτώ» με εξαιρετική εμφάνιση ο Στέφανος!

Δείτε στο βίντεο τον Έλληνα τενίστα να αγωνίζεται με το Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ

Ένας απολαυστικός Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε με 3-0 σετ του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στα προημιτελικά του Roland Garros.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, χρειάστηκε να μοχθήσει στο 2ο σετ της αναμέτρησης, αλλά έφτασε στην τελική επικράτηση με 6-3, 7-6(9), 6-2 και σφράγισε το ραντεβού με τον Αντρέι Ρούμπλεφ στους "8" καλύτερους του Παρισιού.

Λίγο νωρίτερα, ο Ρώσος είχε ολοκληρώσει μια σπουδαία νίκη με 6-7(4), 7-5, 6-4, 7-6(3) επί του μαχητικού Μάρτον Φούτσοβιτς και έτσι θα αντιμετωπίσει ξανά τον Τσιτσιπά, λίγες ημέρες μετά τη συγκλονιστική νίκη του στον τελικό του Αμβούργου.

Achilles. Odysseus. Tsitsipas. Add this legend to the 🇬🇷 epics ✍️@StefTsitsipas becomes the first Greek player to reach the quarter-finals in Paris eliminating Dimitrov 6-3 7-6(9) 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/7kFpC3R1YM