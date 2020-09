Τουρνουά Masters Ρώμης: Ήττα-αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά

Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του στο απλό, στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Masters της Ρώμης "Internazionali BNL d' Italia", ο Στέφανος Τσιτσιπάς είδε τις προσπάθειές του να ολοκληρώνονται άδοξα και στο διπλό.

Ο Έλληνας τενίστας και ο παρτενέρ του Αϊσάμ Κουρέσι (Πακιστάν), ηττήθηκαν με 6-4, 1-6, 11-9 από τους Γιούργκεν Μέλτσερ (Αυστρία)/Έντουαρντ Ρόζερ - Βάσελιν (Γαλλία) και είπαν «αντίο» στο τουρνουά της Ρώμης.

Στον δεύτερο γύρο, το δίδυμο των Μέιζερ/Ρόζερ Βάσελιν καλείται να περάσει το εμπόδιο των Νίκολα Μαού/Μπενουά Περ.

He ain't going anywhere!@StefTsitsipas saves 2 match points as he roars back from 6-1 5-2 down, taking the second set 7-6 to force a decider 💪



