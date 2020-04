NBA: Συνεργασία Λίγκας- παικτών για γρήγορα τέστ και επανέναρξη

Ο κορωνοϊός έχει αναβάλλει τα ματς του ΝΒΑ και ο Άνταμ Σίλβερ δεν είναι ακόμη σε θέση να απάντησει για το τι θα γίνει με το πρωτάθλημα.

Ωστόσο η Λίγκα δουλεύει μαζί με την Ένωση Παικτών έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τα γρήγορα τεστ, τα οποία θα δίνουν αποτελέσματα για τον κορωνοϊό μέσα σε λίγα λεπτά, από τότε που θα ελέγχεται ο κάθε άνθρωπος.

NBA and NBPA have been working together to assess rapid-response testing devices that could possibly give accurate results within minutes, per @Baxter



This process could be a first step toward potentially resuming play pic.twitter.com/MZeuGsdoBc