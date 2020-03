Κορωνοϊός: O Ενές Καντέρ επιτίθεται (ξανά) στον Ερντογάν

Tην ώρα που στην Τουρκία ο «σουλτάνος» Ερντογάν προσπαθεί να μειώσει τις πραγματικές διαστάσεις που έχει πάρει η πανδημία του κορωνοϊού και η η αστυνομία συλλαμβάνει όσους κάνουν σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν κάποιοι όπως ο ΝΒΑερ, Ενές Καντέρ, που... ανεβαίνει στο ρινγκ και δε διστάζει να τα βάλει ξανά με τον Ερντογάν.

«Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πεθαίνουν από κορωνοϊό στους δρόμους μέρα μεσημέρι στην Τουρκία! Ο Ερντογάν το αποκρύπτει και δεν παρέχει την απαραίτητη φροντίδα και δεν δίνει τη δέουσα προσοχή. Κάνε κάτι παρανοϊκέ δικτάτορα!», ήταν το τιτίβισμα του σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, ο οποίος συνόδεψε την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο φαίνονται Τούρκοι να σωριάζονται στον δρόμο χτυπημένοι από τον κορωνοϊό.

Unfortunately there are scores of people dying from #Coronavirus on the streets in broad day light in Turkey. #DictatorErdogan still covers them up and not providing proper care and enough attention to it.



Do something you lunatic @RTErdogan pic.twitter.com/VFNzM49una