Η Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio βραβεύτηκε και πάλι 

H Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio για ακόμα μία χρονιά αναγνωρίστηκε από το περιοδικό "What Car?" ως το απόλυτο αυτοκίνητο επιδόσεων. Στo πλαίσιο των βραβείων "Car of the Year 2020", η θρυλική Quadrifoglio επικράτησε για 3η συνεχόμενη χρονιά έναντι των ανταγωνιστών της χάρη στο ξεχωριστό σχεδιασμό της, την υψηλή τεχνολογία και την απόλυτη οδηγική αίσθηση που προσφέρει. Παράλληλα ο ομάδα ειδικών του περιοδικού εστίασε στο μοναδικό τρόπο με τον οποίο η κορυφαία Giulia συνδυάζει τις καταιγιστικές επιδόσεις με την ευκολία χρήσης στις καθημερινές μετακινήσεις.