Αλμυρές, γλυκιές, με διάφορους συνδυασμούς, οι τάρτες αποτελούν την ιδανική λύση για την εποχή. Μπορείτε να τις απολαύσετε οποιοαδήποτε ώρα της ημέρας, αρκεί να ακολουθήσεττε τις συνταγές που μοιράστηκαν μαζί μας, οι σεφ των εκπομπών του Star.

ΑΛΜΥΡΗ ΤΑΡΤΑ ΜΕ ΠΡΑΣΟ ΚΑΙ ΜΠΕΪΚΟΝ

Υλικά της Συνταγής

• 1 φύλλο έτοιμο ζυμάρι για τάρτα ή σφολιάτα

• 2-3 πράσα

• 150 γρ μπέικον

• 3 αυγά

• 200 ml κρέμα γάλακτος

• 100 γρ τριμμένο τυρί

• Αλάτι, πιπέρι

• Μικρή πρέζα μοσχοκάρυδο

• Λίγο λάδι ή βούτυρο για το σοτάρισμα

Εκτέλεση της Συνταγής

Προετοιμασία ζύμης:

1. Λαδώστε ελαφρά την ταρτιέρα σας (24-26 εκ.).

2. Ανοίξτε το έτοιμο ζυμάρι και στρώστε το στην ταρτιέρα.

3. Τρυπήστε τον πάτο με πιρούνι για να μην φουσκώσει κατά το ψήσιμο.

Σοτάρισμα μπέικον και πράσου

1. Σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά, σοτάρετε το μπέικον μέχρι να πάρει χρώμα και να βγάλει λίπος.

2. Προσθέστε τα πράσα και σοτάρετε 5-7 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Αλατοπιπερώστε και προσθέστε λίγο μοσχοκάρυδο αν θέλετε.

Προετοιμασία μείγματος αυγών

1. Σε ένα μπολ, χτυπήστε τα αυγά με την κρέμα γάλακτος.

2. Προσθέστε το τριμμένο τυρί και λίγο πιπέρι.

Συναρμολόγηση

1. Ρίξτε τη γέμιση μπέικον-πράσο πάνω στη ζύμη.

2. Ρίξτε από πάνω το μείγμα αυγών-κρέμας-τυριού, να πάει παντού ομοιόμορφα.

Ψήσιμο

• Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C (αέρα) ή 190°C (πάνω-κάτω θερμότητα).

• Ψήστε για 25-30 λεπτά, μέχρι η τάρτα να ροδίσει και η γέμιση να σφίξει.

Σερβίρισμα

• Αφήστε να σταθεί 5-10 λεπτά πριν κόψετε.

Τρώγεται ζεστή ή σε θερμοκρασία δωματίου.

ΤΑΡΤΑ ΜΕ ΚΟΛΟΚΥΘΙ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

Υλικά για τη ζύμη

200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γραμμάρια βούτυρο κρύο, κομμένο σε κυβάκια

1 αυγό

1 κουταλιά της σούπας κρύο νερό

1 πρέζα αλάτι

Υλικά για τη γέμιση

2 μεγάλα κολοκύθια

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 αυγά

100 ml κρέμα γάλακτος

100 γραμμάρια φέτα θρυμματισμένη

50 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη

αλάτι

πιπέρι

φρέσκο θυμάρι ή δυόσμος

Εκτέλεση της Συνταγής

Ξεκινάμε με τη ζύμη. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το αλάτι και προσθέτουμε το βούτυρο. Τρίβουμε το μείγμα με τα δάχτυλα μέχρι να γίνει σαν ψίχουλα. Προσθέτουμε το αυγό και το νερό και ζυμώνουμε γρήγορα μέχρι να ενωθούν τα υλικά και να σχηματιστεί ζύμη. Την τυλίγουμε σε μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα.

Κόβουμε τα κολοκύθια στη μέση κατά μήκος και τα μισά από αυτά τα κόβουμε σε λεπτές φέτες μακρόστενες για την επικάλυψη. Τα υπόλοιπα τα κόβουμε σε ροδέλες. Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι με τις ροδέλες κολοκυθιού μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν ελαφρύ χρώμα. Αλατοπιπερώνουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με την κρέμα γάλακτος και προσθέτουμε τη φέτα, την παρμεζάνα και λίγο φρέσκο θυμάρι ή δυόσμο. Ενώνουμε το μείγμα με τα σοταρισμένα κολοκύθια.

Ανοίγουμε τη ζύμη και τη στρώνουμε σε βουτυρωμένη ταρτιέρα, καλύπτοντας και τα τοιχώματα. Τρυπάμε τη βάση με πιρούνι και την προψήνουμε για 10 λεπτά στους 180 βαθμούς.

Βγάζουμε την τάρτα από τον φούρνο, ρίχνουμε μέσα το μείγμα με τα κολοκύθια και τα τυριά και στη συνέχεια καλύπτουμε την επιφάνεια με μια στρώση από τις μακρόστενες φέτες κολοκυθιού, τοποθετημένες κυκλικά γύρω γύρω, ώστε να δημιουργήσουμε ένα όμορφο και ομοιόμορφο τελείωμα.

Ψήνουμε την τάρτα για 35 με 40 λεπτά μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και να σταθεροποιηθεί η γέμιση. Την αφήνουμε λίγο να κρυώσει και τη σερβίρουμε χλιαρή ή σε θερμοκρασία δωματίου.

ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΤΑΡΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Για τη ζύμη

• 2 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• ½ φλ. ελαιόλαδο

• ½ φλ. νερό

• ½ κ.γλ. αλάτι

• ½ κ.γλ. μπέικιν πάουντερ

Για τη γέμιση

• 1 μικρή μελιτζάνα

• 1 κολοκύθι

• 1 κόκκινη πιπεριά

• 1 κίτρινη πιπεριά

• 1 καρότο

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• ½ φλιτζάνι γάλα αμυγδάλου ή καρύδας

• 2 κ.σ. κορν φλάουρ

• ½ κ.γλ. κουρκουμά

• ½ κ.γλ. ρίγανη

• Αλάτι, πιπέρι



Εκτέλεση

Για τη ζύμη:

Σ’ ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το νερό και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια ελαστική ζύμη. Την ανοίγουμε σε φύλλο και τη στρώνουμε σε ταρτιέρα. Τρυπάμε τη βάση με πιρούνι και προψήνουμε στους 180°C για 10 - 12 λεπτά.

Για τη γέμιση:

Σ’ ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τις πιπεριές, τη μελιτζάνα, το κολοκύθι και το καρότο μέχρι να μαλακώσουν.

Σ’ ένα μπολ ανακατεύουμε το γάλα αμυγδάλου, το κορν φλάουρ, τον κουρκουμά, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι. Προσθέτουμε το μείγμα στο τηγάνι με τα λαχανικά και ανακατεύουμε καλά.

Ρίχνουμε τη γέμιση πάνω στη ζύμη και ψήνουμε στους 180°C για 25 - 30 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Αφήνουμε την τάρτα να κρυώσει λίγο πριν την κόψουμε και σερβίρουμε.

ΤΑΡΤΑ ΜΕ ΑΠΑΚΙ ΦΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΟΤΥΡΟ

Για τη γέμιση

• 150 γρ. φέτα

• 150 γρ. ανθότυρο

• 150 γρ. απάκι

• 100 ml κρέμα γάλακτος

• 2 αβγά

• ½ κ.γ. μοσχοκάρυδο

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη ζύμη

• 250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 125 γρ. βούτυρο

• 1 αβγό

• ½ κ.γ. αλάτι

• 2 - 3 κ.σ. κρύο νερό

Για τη ζύμη

Τρίβουμε το βούτυρο στο αλεύρι, μέχρι να έχει τη μορφή από ψίχουλο. Προσθέτουμε το αλάτι, το αβγό και το νερό και ζυμώνουμε μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιόμορφη ζύμη. Την τυλίγουμε με μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά.

Ανοίγουμε τη ζύμη σε αλευρωμένη επιφάνεια και την απλώνουμε σε μα βουτυρωμένη ταρτιέρα. Τρυπάμε με πιρούνι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 15 λεπτά.

Εκτέλεση της Συνταγής

Σ’ ένα μπολ ανακατεύουμε το ανθότυρο, τη φέτα, την κρέμα γάλακτος, τα αβγά, το μοσχοκάρυδο και το πιπέρι. Απλώνουμε το απάκι στην τάρτα, ρίχνουμε το μείγμα των τυριών από πάνω και ψήνουμε για 30 - 35 λεπτά μέχρι να ροδίσει ελαφρώς η επιφάνεια. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει πριν την κόψουμε και σερβίρουμε.