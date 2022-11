Το οικολογικό tip της Καγιά για να είσαι λουσάτη για σοκολάτα στην Ελβετία

«Λουσάτη για σοκολάτα στην Ελβετία» είναι το θέμα της εβδομάδας στο Shopping Star και η Βίκυ Καγιά μας δίνει ένα tip βασισμένο σε oversized οικολογική γούνα.

«Κορίτσια μου, για μία ultra λουσάτη εμφάνιση για σοκολάτα στην Ελβετία, επιλέξτε μία oversized οικολογική γούνα μέχρι τη μέση του γοφού. Μπορεί να είναι μαυρή, μπεζ, καφέ, καμηλό ακόμα και off white. Είναι πολύ ωραία τα ανοιχτά χρώματα στο γκρίζο ουρανό. Από μέσα, σετάρετε ένα υπέροχο ριμπ ζιβάγκο σε όποιο χρώμα έχετε διαλέξει. Θα ήθελα ιδανικά να δω μία μεσάτη κλος φούστα μέχρι τη μέση της γάμπας. Σε off white ή μαύρο μπορντό, αναλόγως με το χρώμα που έχετε επιλέξει στο παλτό και το ζιβάγκο. Από κάτω, σετάρετε φυσικά μπότες με καλσόν, οι οποίες να είναι 70s με χοντρό τακούνι και το χρώμα πάει ανάλογα με τη φούστα και το παλτό που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να βάλετε χρυσά κρικάκια, κολιέ, ωραία κασμιρένια ή δερμάτινα γάντια και μία oversized hobo bag σε όποιο χρώμα ταιριάζει. Οι επιλογές που εγώ προτείνω είναι μπορτό με μπεζ, καφέ με καμηλό και μαύρο off white»

