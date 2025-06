Novacinema: Συναρπαστικός Ιούλιος με μεγάλες πρεμιέρες

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2025. Ο Ιούλιος έρχεται με συναρπαστική, καθηλωτική και φυσικά καλοκαιρινή διάθεση στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και το Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Αυτόν τον Ιούλιο, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova, τις μεγάλες κυριακάτικες πρεμιέρες «The Expendables 4» & «Woman of the Hour», τη συνέχεια του αγαπημένου καλοκαιρινού pop up καναλιού, το Novasummer, σειρές που καθηλώνουν και αγαπημένες ταινίες.

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Ιουλίου στις 22:00 τους σινεφίλ, με:

Την 4η ταινία του franchise «The Expendables» (6/7) με ένα λαμπερό καστ πρωταγωνιστών, Jason Statham, Sylvester Stallone, Curtis "50 Cent" Jackson, Megan Fox, Dolph Lundgren

Την αληθινή δραματική ιστορία «Woman of the Hour» (13/7), σε σκηνοθεσία της Anna Kendrick, στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο και πρωταγωνίστρια την ίδια μαζί με τους Daniel Zovatto, Tony Hale, Nicolette Robinson

Τη δραματική ταινία «The Outrun» (20/7) με τους Saoirse Ronan, Freya Evans, Paapa Essiedu, Seamus Dillane

Την κωμωδία «The Fabulous Four» (27/7) με τους Susan Sarandon, Bette Midler, Megan Mullally, Sheryl Lee Ralph

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «Bloody Cinema»

κάθε Παρασκευή στις 23:00 με τις πρεμιέρες «Meander» στις 4/7, «Baghead» στις 11/7, «A Sacrifice» στις 18/7 και «Refuge» στις 25/7), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10 όπου ξεχωρίζουν οι ταινίες «The Angry Birds Movie» στις 5/7 και «Goosebumps 2: Haunted Halloween» στις 12/7), «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 όπου και θα προβληθεί στις 2/7 η συμπαραγωγή της Nova, «Ο Νόμος του Μέρφυ»), «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή 17:00) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Για τους λάτρεις των σειρών, συνεχίζονται στο Novacinema4 οι σειρές «Rocco Schiavone season 5» (μέχρι 21/7), «Black Daisies» (μέχρι 29/7), «The Narrow Road to the Deep North» (μέχρι 2/7), «Murder is easy» (μέχρι 10/7) και «Towards Zero» (μέχρι 6/7).

Και επειδή κινούμαστε σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση το pop up κανάλι Novasummer συνεχίζει να προσφέρει (μέχρι τις 17 Αυγούστου) τις καλύτερες επιλογές από αγαπημένες κωμωδίες (21:00) και κλασικά αριστουργήματα (22:30).

Παράλληλα, στο Novalifε προβάλλονται κάθε Τρίτη «Ιστορίες Γυναικών» (21:00), με ντοκιμαντέρ «The Light of Women» (1/7), «Shocking Schiaparelly» (8/7), «Frida Khalo» (15/7), «Lioness: The Nicola Adams Story» (22/7) και «Danielle Laidley: Two Tribes» (29/7) ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Jimmy Fallon».

Η κορυφαία πλατφόρμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ΕΟΝ, προσφέρει νέα Box Sets με τη δραματική σειρά θρίλερ «Curfew» και τους Sarah Parish, Mandip Gill, Mitchell Robertson, καθώς και τη σειρά θρίλερ μυστηρίου «Time after Τime» με τους Lino Guanciale, Claudia Pandolfi, Filippo Scotti.

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Ιουλίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

