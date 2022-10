Συγκινεί η Φωτεινή Δάρρα: «Μου έλειψε πολύ η αγκαλιά της μητέρας μου χθες»

Δείτε όσα είπε η Φωτεινή Δάρρα στη Ναταλία Γερμανού και την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται»

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» βρέθηκαν η Φωτεινή Δάρρα και ο Πάνος Τριανταφύλλου, με αφορμή τη θριαμβευτική τους συμμετοχή στον φετινό κύκλο του «Just The Two Of Us».

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια δεν δίστασε να αναφερθεί και στην απώλεια της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα του μουσικού show.

«Ευχαριστώ δημόσια τον Πάνο γιατί μέσα σε αυτή την τρομερά δύσκολη φάση της ζωής μου μου δίνει δύναμη. Αυτό που προσπαθεί να κάνει το αδύνατο δυνατό -τώρα θα με κάνεις να συγκινηθώ- κι εγώ αυτό προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά μου και τώρα κλήθηκα να το κάνω και στη ζωή μου και τον έβλεπα που δεν το βάζει κάτω και είναι τόσο καλός και προσπαθεί και λέω δεν σου επιτρέπεται να πέσεις» εξομολογήθηκε η Φωτεινή Δάρρα και συμπλήρωσε:

«Δεν σας κρύβω ότι μου έλειψε πολύ η αγκαλιά της μαμάς μου χθες και τα καλά της λόγια γιατί έμενε ξύπνια και με έπαιρνε τηλέφωνο, μου λείπει ότι ξέρω ότι δεν με βλέπει»

