Eurovision: Οι 7 πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας που διεκδικούν τη διοργάνωση

Δείτε τη στιγμή που οι Ουκρανοί κερδίζουν την 66η Eurovision

Επτά πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας διεκδικούν τη διοργάνωση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision της επόμενης χρονιάς, για λογαριασμό της Ουκρανίας λόγω της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το BBC την Παρασκευή 12 Αυγούστου.

Η πόλη που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό τραγουδιού θα επιλεγεί από το BBC σε συνεργασία με την EBU και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο.

Οι Kalush Orchestra με το βραβείο ανά χείρας, που λίγο μετά δημοπράτησαν για να στηρίξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία /Φωτογραφία AP Images

Από τις 20 πόλεις που είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να υποδεχθούν τον εμβληματικό διαγωνισμό, προκρίθηκαν αυτές του Μπέρμιγχαμ, της Γλασκώβης, του Λιντς, του Λίβερπουλ, του Μάντσεστερ, του Νιουκάσλ και του Σέφιλντ. Πόλεις όπως το Λονδίνο ή το Μπέλφαστ αποκλείστηκαν.

Η τελική απόφαση θα καθοριστεί από το ποια πόλη ή περιοχή πληροί τα συμφωνηθέντα κριτήρια, που αξιολογεί το BBC.

