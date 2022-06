Eurovision 2023: Εκτός Ουκρανίας ο διαγωνισμός - Πηγαίνει στους Βρετανούς;

Δείτε τη στιγμή που οι Ουκρανοί κερδίζουν την 66η Eurovision

Η Μεγάλη Βρετανία φαίνεται να είναι η χώρα που θα αναλάβει τη διοργάνωση της Eurovision 2023, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της EBU, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, τη χώρα που κέρδισε το φετινό διαγωνισμό της Ιταλίας.

Η συζήτηση για το ποιος θα διοργανώσει τη Eurovision το 2023 είχε ανοίξει πριν πραγματοποιηθεί ο φετινός διαγωνισμός, καθώς η Ουκρανία θεωρείτο ακλόνητο φαβορί, κάτι που επιβεβαίωσε με τη νίκη της στον μεγάλο τελικό. Ωστόσο, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στα εδάφη της με τη Ρωσία αναγκάζει την EBU να «ψάξει» άλλη χώρα που θα αναλάβει τη διοργάνωση του διαγωνισμού του 2023.

Mετά από χρόνια, ο Sam Ryder με το Spaceman έδωσε στους Άγγλους τη δεύτερη θέση /Φωτογραφία AP Images

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση θα ξεκινήσει συζητήσεις με το BBC, επειδή η Βρετανία τερμάτισε δεύτερη, πίσω από την Ουκρανία.

«Ως αποτέλεσμα της νίκης της στη Eurovision τον Μάιο, η EBU άρχισε να εξετάζει τις εναλλακτικές για τη διοργάνωση του διαγωνισμού της επόμενης χρονιάς με την κρατική τηλεόραση της Ουκρανίας UA:PBC, η οποία φιλοξένησε την εκδήλωση το 2017 και το 2005.

Είναι πλέον γνωστή παράδοση ο νικητής της Eurovision να φιλοξενεί τον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά, αρκεί να πληρούνται κάποια κριτήρια, ανάμεσά τους το να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της διοργάνωσης της εκδήλωσης και η ασφάλεια όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένου του κοινού.

Δεδομένου του συνεχιζόμενου πολέμου από τη ρωσική εισβολή στη φετινή νικήτρια χώρα, η EBU αφιέρωσε χρόνο για να πραγματοποιήσει μια πλήρη αξιολόγηση και μελέτη σκοπιμότητας με ειδικούς τόσο της UA:PBC όσο και τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ασφάλειας

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι μια από τις πιο περίπλοκες τηλεοπτικές παραγωγές στον κόσμο με χιλιάδες κόσμου να εργάζονται και να παρακολουθούν την εκδήλωση και να χρειάζονται 12 μήνες προετοιμασίας

Οι Kalush Orchestra με το βραβείο ανά χείρας, που λίγο μετά δημοπράτησαν για να στηρίξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία /Φωτογραφία AP Images

Μετά από αντικειμενική ανάλυση, η Ομάδα Αναφοράς, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο της ESC, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών, οι εγγυήσεις ασφάλειας και λειτουργίας που απαιτούνται για έναν ραδιοτηλεοπτικό φορέα για τη φιλοξενία, τη διοργάνωση και την παραγωγή του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision σύμφωνα με τους κανόνες της ESC δεν μπορούν να εκπληρωθούν από το UA:PBC.

Η EBU θα ήθελε να ευχαριστήσει την UA:PBC για την ολόψυχη συνεργασία και τη δέσμευσή της στην διερεύνηση όλων των σεναρίων τις εβδομάδες μετά τη νίκη της Kalush Orchestra στις 14 Μαΐου στο Τορίνο και μοιράζεται τη θλίψη και την απογοήτευσή της που ο Διαγωνισμός του επόμενου έτους δεν μπορεί να διεξαχθεί στην Ουκρανία.

Η EBU υποστηρίζει το UA:PBC σε μια σειρά θεμάτων από την εισβολή και μετά. Θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η υποστήριξη θα συνεχιστεί, ώστε η UA:PBC να μπορεί να διατηρήσει την απαραίτητη υπηρεσία που παρέχει στους Ουκρανούς.

Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, σύμφωνα με τους κανόνες και για να διασφαλιστεί η συνέχεια της εκδήλωσης, η EBU θα ξεκινήσει άμεσα συζητήσεις με το BBC, ως δεύτερου τη τάξει φέτος, για να φιλοξενήσει πιθανώς τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2023 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι η πλήρης πρόθεσή μας η νίκη της Ουκρανίας να αντικατοπτριστεί στα προγράμματα του επόμενου έτους. Αυτό θα είναι προτεραιότητα για εμάς στις συζητήσεις μας με τους ενδεχόμενους οικοδεσπότες».

The @EBU_HQ has issued the statement below regarding the hosting of next year’s #Eurovision Song Contest.



Find it online here ➡️ https://t.co/mAxSdReBj3 pic.twitter.com/JYqy58eHqV