J2Us: Έβαλε φωτιά στο πλατό η Ελένη Φουρέιρα – Ποιο ζευγάρι αποχώρησε

Eurovision πήγε χθες το Just The 2 Of Us με τους διαγωνιζόμενους να δοκιμάζουν τις φωνητικές τους ικανότητες σε μεγάλες επιτυχίες του διαγωνισμού τραγουδιού.

Από τη βραδιά δε θα μπορούσε να λείπει η Ελένη Φουρέιρα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη Eurovision το 2018 για λογαριασμό της Κύπρου με το Fuego.

Και για μια ακόμα φορά η Ελένη ήταν… φωτιά που έκαψε το πλατό του Jus2Us. Τραγούδησε μεγάλες της επιτυχίες, χόρεψε όπως μόνο εκείνη ξέρει και ξεσήκωσε τους πάντες στο πλατό.

Το κοινό έπαιξε καταλυτικό ρόλο με την ψήφο του, ενώ η βραδιά μεταδόθηκε διαδικτυακά και μέσω του oikotimes.co.uk, δίνοντας τη δυνατότητα στους fans του διαγωνισμού να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους ζευγάρια.

Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, όμως ο Θανάσης Πασάς και η Γωγώ Τσαμπά δεν έπεισαν με την ερμηνεία τους στην «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου και του Ανδρέα Μικρούτσικου.

Το ζευγάρι αποχώρησε από το παιχνίδι, για λίγο όμως, αφού ο τελικός πλησιάζει και θα βρεθούν και πάλι όλοι μαζί στο πλατό.