Ο λόγος που δεν εμφανίστηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο J2US

Όπως είχε ανακοινώσει το πρωί του Σαββάτου μέσα από την εκπομπή «Έλα Χαμογέλα» η Σίσσυ Χρηστίδου, στο «Just the 2 of Us» το βράδυ του Σαββάτου θα εμφανίζονταν ως guest κριτής ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Παρά και τα λεγόμενα του Νίκου Κοκλώνη για κριτή-έκπληξη, η εμφάνιση του βετεράνου παρουσιαστή στο σόου δεν έγινε ποτέ, γεγονός που προκάλεσε αρκετά ερωτήματα.

Σύμφωνα με τη Δήμητρα Καλφούντζου στη «Φωλιά των Κου Κου», ο Ανδρέας Μικρούτσικος όντως επρόκειτο να εμφανιστεί στο live του «J2US» το Σάββατο, κάτι που δε συνέβη, λόγω κάποιων κωλυμάτων που προέκυψαν με τον ΣΚΑΪ, όπου εργάεται ο παρουσιαστής.

Κοινώς το κανάλι του Φαλήρου έθεσε… βέτο για την παρουσία του παρουσιαστή στο σόου του OPEN.

