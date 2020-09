Δανάη Μπάρκα: Έκανε τον απολογισμό της πρώτης τηλεοπτικής της εβδομάδας

Ευχαριστώ,ευχαριστούμε. ♥️ Τα μηνύματα σας είναι ώθηση για την συνέχεια μας. Ονειρευόμαστε μια εκπομπή με ήθος,ευγένεια,αισιοδοξία,χιούμορ,ωραία θέματα και περίσσια αλήθεια-& μας δίνετε δύναμη και στήριξη να χαμογελάμε και να προσπαθούμε διπλά για το καλύτερο. Ευχαριστώ έναν έναν τους ανθρώπους που εσείς δεν βλεπετε αλλά είναι οι ουσιαστικοί «ήρωες» της τηλεόρασης και χωρίς εκείνους δεν θα υπήρχε το αποτέλεσμα που βλέπετε εσείς. Να χαμογελάμε πολύ,να κρίνουμε λιγότερο,να σκορπαμε αγάπη και δύναμη. Ευχαριστώ το κανάλι,για πολλούς λόγους αλλά κυρίως γιατί ρισκάρει με γνώμονα την αισθητική,την αλήθεια και την αισιοδοξία. Η ομάδα είναι το σημαντικότερο. Ομάδα και ομαδικότητα 🤟🏼♥️ Να είστε καλά,και εύχομαι να συνεχίζουμε με όλο και περισσότερη αγάπη 🥰 Αχχχχχ πάει η πρώτη εβδομάδα!!! @pamedanai

